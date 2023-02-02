　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2023平溪天燈節登場！台鐵2支線調整列車行駛　「時刻表出爐」　

▲▼台鐵平溪線加設道旁監視系統。（圖／台鐵局）

▲台鐵平溪線加設道旁監視系統。（圖／台鐵局）

記者李姿慧／台北報導

新北市平溪天燈節2月5日、11日登場，台鐵局宣布，為配合疏運人潮，台鐵調整平溪、深澳線上下行列車改以瑞芳站為起、迄點，另部分列車分段行駛，並加開班次載客。

台鐵今(2月2日)表示，為加強疏運新北市2023平溪天燈節活動人潮，臺鐵局將於活動舉辦當日包括2月5日及2月11日，調整平溪/深澳線列車時刻，部分列車分段行駛，並增加車輛數、加開班次，

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼因應新北市平溪天燈節，台鐵平溪線和深澳線列車時刻調整。（圖／台鐵局）

▲因應新北市平溪天燈節，台鐵平溪線和深澳線列車時刻調整。（圖／台鐵局）

其中列車分段行駛部分，台鐵表示，2月5日及2月11日平溪/深澳線時刻表班次部分暫停行駛。2月5日改開行菁桐=十分、十分=瑞芳、瑞芳=八斗子及八堵=十分等班次；11日改開行菁桐=瑞芳、瑞芳=八斗子及八堵=菁桐等班次。

另外2月5日及11日活動當天，平溪線、深澳線上行列車（去程）及下行列車（回程）均以瑞芳站為起、迄點。

台鐵也提醒，新北市政府2月5日及2月11日於台北捷運文湖線動物園站、台鐵瑞芳站及2月5日台鐵基隆站、雙溪站外均有安排接駁公車，接駁公車班次密集，轉乘方便，可多加利用。

▼因應新北市平溪天燈節，台鐵平溪線和深澳線列車時刻調整。（圖／台鐵局）

▲▼因應新北市平溪天燈節，台鐵平溪線和深澳線列車時刻調整。（圖／台鐵局）▲▼因應新北市平溪天燈節，台鐵平溪線和深澳線列車時刻調整。（圖／台鐵局）

ET快訊
LIVE／「死定了撞到人」女省50米路爆頭亡　壽司郎遭舔瓶慘
快訊／台中警街頭開4槍！男自撞電線桿　棄女友逃逸
快訊／震撼！文姿云宣布退出國家隊　放棄亞運3連霸
薔薔指控A錢！　日本店家回應了
生男3大技巧　醫：努力「深入」讓Y精子衝刺
李玟爆11年婚變　2繼女也跟她翻臉！
應召女赴名醫豪宅啪啪　控遭下藥「多P性侵」！真相大反轉
台中新婚警輕生！網狂傳「放空這檔飆股」　真相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不捨學弟妹淋雨　師大附中學長贈「藍天之子愛心傘」校友喊好想買

看地板隆起竟是「眼中長腫瘤」！質子治療讓她躲過「摘眼球」命運

南投縣住宿式服務機構補助申請3／1截止　一年最高可領6萬補助

麥當勞什麼派最好吃？網一致挺「它」嘆：味道都變了

四叉貓開告「用1神器」擬訴狀！笑喊：超跩的　律師一看急阻止

2023平溪天燈節登場！台鐵2支線調整列車行駛　「時刻表出爐」　

首創英語界鐵人三項　中學生參加英語競賽可拿獎學金與證書

中橫關原段年後續搶修！每日4次放行管制　路況不佳將立即封閉

終於有好消息！「不二糕點」漲價　彰化不二坊蛋黃酥維持1顆45

卡爆！大批網友搶虎航機票　準時一點「下一步錯誤」QQ了

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

睽違2年！胖狗開心過平安橋　師公點香收驚祈福：超乖的

6歲兒語音搜尋卡通影片　不忘禮貌：拜託求求你

貓窩買太小大肚喵卡住　媽後悔：不應該省錢！

出國慶生整架飛機只有他　幸運男意外包機：我是VIP

林書豪宣布2/4抵台　目標迎台灣職籃首秀

不捨學弟妹淋雨　師大附中學長贈「藍天之子愛心傘」校友喊好想買

看地板隆起竟是「眼中長腫瘤」！質子治療讓她躲過「摘眼球」命運

南投縣住宿式服務機構補助申請3／1截止　一年最高可領6萬補助

麥當勞什麼派最好吃？網一致挺「它」嘆：味道都變了

四叉貓開告「用1神器」擬訴狀！笑喊：超跩的　律師一看急阻止

2023平溪天燈節登場！台鐵2支線調整列車行駛　「時刻表出爐」　

首創英語界鐵人三項　中學生參加英語競賽可拿獎學金與證書

中橫關原段年後續搶修！每日4次放行管制　路況不佳將立即封閉

終於有好消息！「不二糕點」漲價　彰化不二坊蛋黃酥維持1顆45

卡爆！大批網友搶虎航機票　準時一點「下一步錯誤」QQ了

Hyundai今年推「大空間7人座」！新一代Santa Fe媲美Land Rover

警察真辛苦！貨車地下道拋錨　彰化4警推百米上坡被讚爆

總計700萬大紅包！大樂透包牌客　逾5成花350爽抱百萬

美國冬季風暴侵襲德州！35萬人「慘遭斷電」　航班取消車禍頻傳

加了辣椒粉、燈籠椒！　超獵奇「麻辣鍋手搖杯」限時開喝

20歲直播主鏟子擊殺2歲試管寶寶！吐怨恨「樓上太吵」　被重判死刑

厄文遭綠衫軍滿場球迷狂噓　籃網慘輸聯盟龍頭43分

為了趕飛機！爸媽直接把「嬰兒丟輸送帶上」　女地勤發現嚇壞

快訊／攔檢假車牌！台中警街頭開4槍　男自撞電線桿...棄女友逃逸

YSKM再度單殺超極限！主播驚豔喊：好快的手速、新生IG開季無敵三連勝

生活熱門新聞

寄生帳號掰了　Netflix開抓非同住者

今轉雨！　鋒面來了「立春」下最大

今10:00開搶！日韓機票1499元起

美軍女飛官喊「台灣這點超危險」　不能常來

蛋糕吃到肥蒼蠅！2寶媽公審反遭酸

「室內脫口罩」今宣布！指揮中心分3狀況鬆綁

撿到手機送車站　失主嗆：為何不送派出所

40歲沒專長能做啥工作？網推1職業：沒年齡上限

超怕型男老公「晚上撲過來」！人妻寧看A片

0+7鬆綁！2／7起「有症狀才篩檢」細節曝

生男3大技巧　醫：努力「深入」讓Y精子衝刺

長照每個月要6萬元　26歲女崩潰：怎麼負擔

台灣北部「一片紅」！原因曝光　鄭明典揭春雨季時機

二壘妹評論徵選者被罵翻　二試資格取消了

更多熱門

相關新聞

台日雙鐵友好第8年！搭火車遊懷舊站　「旅客今年可望恢復疫情前」

台日雙鐵友好第8年！搭火車遊懷舊站　「旅客今年可望恢復疫情前」

為促進台日雙鐵觀光，締結友好邁入第8年的台鐵局及日本東武鐵道，今年再舉辦搭火車暢遊台日雙鐵懷舊車站之旅，並在台鐵南港車站舉辦點燈儀式。台鐵表示，疫情趨緩，加上台灣防疫鬆綁，台日旅客交流預計今年將可恢復到疫情前水準。

幫找遺失物不再免費！台鐵首訂送達費「35~55元」　預計4月實施

幫找遺失物不再免費！台鐵首訂送達費「35~55元」　預計4月實施

平溪天燈節2月5日、11日登場　交通管制一次看

平溪天燈節2月5日、11日登場　交通管制一次看

台鐵113年公司化！首任董事長名單6月出爐　「交長曝選才考量」

台鐵113年公司化！首任董事長名單6月出爐　「交長曝選才考量」

苗栗火車頭園區2階段營運！最快5月開幕　「首座軌道沉浸式體驗」

苗栗火車頭園區2階段營運！最快5月開幕　「首座軌道沉浸式體驗」

關鍵字：

平溪天燈節台鐵列車調整加開

讀者迴響

熱門新聞

動物園猩猩交疊激戰　狂抖60秒完事

苗栗婦穿深色衣過馬路　遭自小客撞死　　

戲劇一哥驚爆罹癌！　星友人「腫瘤10公分大轉移肺部」

寄生帳號掰了　Netflix開抓非同住者

獨／正在休婚假！台中港30歲警股票賠千萬輕生

今轉雨！　鋒面來了「立春」下最大

日高中生惡搞壽司郎！淒涼現場照曝光

今10:00開搶！日韓機票1499元起

美軍女飛官喊「台灣這點超危險」　不能常來

踢爆宋先生「假故事帶風向」！　他怒揭內幕點名道歉

職籃球員外遇女球迷！模特兒妻揭獲賠30萬

獨居母猿產子　動物園急追生父

莫彩曦玩「上銬挑戰」違反台灣法律！3人遭警攔檢帶走

主持女王昔走光露點！嫁百億富商淡出17年近況曝

台中港務警車內燒炭！留遺書股票賠千萬

更多

最夯影音

更多
避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃
NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面