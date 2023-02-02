2023平溪天燈節登場！台鐵2支線調整列車行駛　「時刻表出爐」　

▲台鐵平溪線加設道旁監視系統。（圖／台鐵局）

記者李姿慧／台北報導

新北市平溪天燈節2月5日、11日登場，台鐵局宣布，為配合疏運人潮，台鐵調整平溪、深澳線上下行列車改以瑞芳站為起、迄點，另部分列車分段行駛，並加開班次載客。

台鐵今(2月2日)表示，為加強疏運新北市2023平溪天燈節活動人潮，臺鐵局將於活動舉辦當日包括2月5日及2月11日，調整平溪/深澳線列車時刻，部分列車分段行駛，並增加車輛數、加開班次，

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▲因應新北市平溪天燈節，台鐵平溪線和深澳線列車時刻調整。（圖／台鐵局）

其中列車分段行駛部分，台鐵表示，2月5日及2月11日平溪/深澳線時刻表班次部分暫停行駛。2月5日改開行菁桐=十分、十分=瑞芳、瑞芳=八斗子及八堵=十分等班次；11日改開行菁桐=瑞芳、瑞芳=八斗子及八堵=菁桐等班次。

另外2月5日及11日活動當天，平溪線、深澳線上行列車（去程）及下行列車（回程）均以瑞芳站為起、迄點。

台鐵也提醒，新北市政府2月5日及2月11日於台北捷運文湖線動物園站、台鐵瑞芳站及2月5日台鐵基隆站、雙溪站外均有安排接駁公車，接駁公車班次密集，轉乘方便，可多加利用。

▼因應新北市平溪天燈節，台鐵平溪線和深澳線列車時刻調整。（圖／台鐵局）