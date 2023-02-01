她煮出「孟婆粥」笑翻一票人：喝了轉生異世界　內行人曝關鍵食材

▲神人煮出孟婆粥，照片笑翻一票人「喝了就轉生」。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／趙蔡州報導

創意料理是許多人在廚房煮飯時的樂趣，不過若稍有差池，可能就會變成「黑暗料理」。一名女網友日前煮出一鍋「灰藍色」的粥，外觀看起來像來自地府的食物，照片一出立刻引發網友熱議。

女網友在臉書社團「爆廢公社」分享照片，可以看見她煮的粥整體呈現詭異的「灰藍色」，導致泡在其中的米粒也因此變成淺藍色，中間則是疑似地瓜（番薯）的切塊，外觀看起來像來自地獄的食物，讓她忍不住搞笑說，「大郎，吃粥了，很香喔」。

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▲有內行人猜測，原PO可能是加入了紫薯。（圖／翻攝自爆廢公社）

其他網友看了照片後紛紛笑說，「孟婆粥嗎」、「喝了這碗就能轉生去異世界了，賺爛」、「這鍋是魔術靈」、「你看起來應該是黑暗料理界的廚師吧」、「薩諾斯的營養補充品」、「這是沖馬桶水的顏色」。

也有內行人猜測，原PO可能是加入了紫薯或蝶豆花，「滿滿花青素，應該是加入了薯」、「紫薯粥，還要滴幾滴檸檬汁，就會變紫色的」、「紫薯煮出來就是這個顏色」、「蝶豆花，加了煮出來就是藍色的」。

紫薯及蝶豆花因為內含花青素，屬於一種水溶性的植物色素，在酸性環境下呈現紅色，鹼性環境下為藍色或綠色，又因為紫薯還含有碘成分，而粥含有澱粉，澱粉碰上碘則會變成藍色，才導致粥呈現藍色。