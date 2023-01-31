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正妹網紅病逝！20歲驚覺「腳上長黑痣」竟罹癌　老公證實死訊

▲▼ 澳洲28歲抗癌網紅Natalie Fornasier病逝。（圖／翻攝自IG）

▲ 弗爾納希爾診斷出罹癌8年後病逝。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲一名網紅20歲那年發現腳趾上多了一顆痣，沒想到竟是罹癌，去年7月被宣判只剩下幾個月的生命，今年年初傳出不敵病魔離世，丈夫已經證實她的死訊。而她生前最後一則貼文坦言「全身都在痛」，也感謝丈夫對她不離不棄的照顧，令許多粉絲鼻酸。

《鏡報》報導，28歲女子弗爾納希爾（Natalie Fornasier）8年前發現腳趾上長出一顆巨大的痣，竟被診斷出罹患黑色素瘤（metastatic melanoma），當時已經第3期。後來癌細胞擴散到其他部位，醫師去年7月底告訴她，癌症已經發展到末期，代表她只剩下幾個月可活。

弗爾納希爾經常在IG分享抗癌心路歷程，以自身影響力提升大眾對陽光照射的危機意識，令許多人了解到防曬的重要性，近日傳出病逝消息。老公亞歷山大31日在她的IG發文證實，弗爾納希爾已於14日長眠，「我們美麗的娜塔莉已經離開人世。」

她生前最後一次發文是在去年12月21日，當時她分享一張裝滿鮮花的花瓶照片，提到老公精心照顧她整整5年，需要休息一下，她為減輕家人負擔，去年11月開始緩和療護（Palliative care），並感謝所有留言和捐款支持她的人。

弗爾納希爾在文中寫道，「我再也無法不靠輔助裝置行走，雙腿充滿液體，全身上下24小時都在痛，腫瘤的負擔太重了。我的疼痛慢慢加重，每天都能感覺到身體又變慢一些」，但儘管時日無多，她仍對生活心存感激，並以自身經驗呼籲所有人把握當下。

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