　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

挺台論述升級！法澳2+2聯合聲明反中威脅　支持台灣參與國際

▲▼ 法國外交部長柯隆納（右2）、國防部長勒克努（右）及澳洲外交部長黃英賢（左2）、國防部長馬勒斯（左）30日在巴黎會談。（圖／翻攝自推特）

▲法國外交部長柯隆納（右2）、國防部長勒克努（右）及澳洲外交部長黃英賢（左2）、國防部長馬勒斯（左）30日在巴黎會談。（圖／翻攝自推特／Catherine Colonna）

中央社記者曾婷瑄巴黎30日專電

法國與澳洲外交部長和國防部長今天在巴黎會談，公布第二份2+2聯合聲明，強烈反對中國武力威嚇、破壞穩定，重申不僅支持台灣參與國際，更將深化與台關係，相較於首份聲明，挺台論述明顯升級。

法國和澳洲外交關係持續修復，兩國外長、防長今天在「2+2部會磋商」（Ministerial Consultations）架構下在巴黎會晤，隨後公布繼2021年8月30日後的第二份法澳2+2聯合聲明。

法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）、國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）及澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）、國防部長馬勒斯（Richard Marles）在30日的聯合聲明中表示雙方將致力合作，共同支持台灣參與國際、深化與台關係，並重申台灣海峽和平穩定的重要性。

根據法國外交部官網公布的聲明內容，可謂「台灣專條」的第24條寫道：「法澳外交暨國防2部部長共同強調台灣海峽和平與穩定的重要性，呼籲透過對話和平解決兩岸問題，而非威脅、武力或強制手段。」

「部長重申反對單方面改變現狀的立場，承諾在符合國際組織章程規範之條件下，雙方共同努力支持台灣有意義參與國際組織，另重申將持續深化與台灣經濟、科技、貿易、技術及文化領域之關係」。

而第23條則指出，法、澳兩國「強烈反對」在南海上威嚇與破壞穩定的行為，包括「爭議項目的軍事化」。「部長強調持續合作以支持各國能於南海行使權利與自由的重要性，符合聯合國海洋法公約（UNCLOS），包含航行與飛越自由」。

法澳4位部長也在此條重申，兩國將在符合國際法的前提下，持續於印太地區輸送與部署軍力。

法澳2021年的首度2+2會議聯合聲明即強調台海和平的重要，並表態挺台參與國際組織，但細看兩者，可發現兩國部長時隔一年多在措辭、論述及語調上的差異。

相較於首次聲明，本次內容對台灣支持力度升級，新增的論述有三：第一，法澳兩國此次特別呼籲兩岸「以對話和平解決問題，而非威脅、武力或強制手段」。

第二，表明反對「單方面改變現狀」；第三，是正面強調將持續與台灣深化經濟、科技、貿易、技術及文化領域的關係，這是2021年版本所沒有的。

另外，第23條表達「強烈反對」在南海採取任何脅迫或破壞穩定之行動，而2021年首度磋商會議聲明使用的則是「嚴正關切」，相較之下這份聲明語氣更堅定明確。

30日聲明延續上一份內容，重申對維吾爾族人權侵害的嚴正關切；對香港自治、權利與自由持續被侵蝕的狀況也表示關切。

Thank you to French Foreign Minister Catherine Colonna and Armed Forces Minister Sébastien Lecornu for your warm welcome...

Penny Wong - Senator for SA 發佈於 2023年1月30日 星期一
ET快訊
好貴的麥當勞！2人份「噴1000多塊」　眾人卻笑了：真愛無價
40歲沒專長能做什麼工作？　網一面倒推「1職業」：沒年齡上限
等了3年！拜登將解除新冠國家緊急狀態　時間點曝
蘇貞昌「仰天大笑」！　帶陳建仁逛院長辦公室　
4千噸「嘉義艦」入台中港　失控撞壞碼頭
本土劇女神日本泡湯「大尺度裸身」被拍！　鏡子反射神秘男站身後
「中影文化城」現況曝光！　五、六年級生回憶崩壞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

火星上有「泰迪熊」？　NASA拍到神奇隕石坑！嘴角微笑萌樣曝光

美防長抵南韓！投書《韓聯社》警告金正恩：攻擊南韓視為攻擊美國

美國又爆大規模槍擊　4槍手「車上掃射」已知10傷

睽違3年！　白宮：拜登5／11將解除新冠國家緊急狀態

日本又有滑雪客遇難！4芬蘭男受困8小時自行下山　奇蹟生還

挺台論述升級！法澳2+2聯合聲明反中威脅　支持台灣參與國際

日本長野雪崩　31歲美國滑雪好手喪命

特斯拉掀起電動車降價潮！　福特車款最高降17.7萬元

英媒：拜登政府停止向美企核發供貨華為許可證

Fed利率決策在即投資人收手　美股挫260點！那指跌近2%

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

萌弟甜餵媽媽吃草莓❤️　卑微爸討食卻被塞竹籤

《兩個爸爸》樂樂18歲了！　同框「爸比」林佑威..網驚：都沒老

李荷妮產後秒打給媽：我好對不起妳　爆哭「不知生小孩那麼痛」

阿伯沒付車錢還搶司機帽　遭民眾報警！秒變孬道歉

Hani車震「裸背猛搖」太害羞！　揪ㄆ友實現性幻想..他暈船了QQ

外送員遭逼車故意撞倒　恐怖駕駛飆國罵動粗！

火星上有「泰迪熊」？　NASA拍到神奇隕石坑！嘴角微笑萌樣曝光

美防長抵南韓！投書《韓聯社》警告金正恩：攻擊南韓視為攻擊美國

美國又爆大規模槍擊　4槍手「車上掃射」已知10傷

睽違3年！　白宮：拜登5／11將解除新冠國家緊急狀態

日本又有滑雪客遇難！4芬蘭男受困8小時自行下山　奇蹟生還

挺台論述升級！法澳2+2聯合聲明反中威脅　支持台灣參與國際

日本長野雪崩　31歲美國滑雪好手喪命

特斯拉掀起電動車降價潮！　福特車款最高降17.7萬元

英媒：拜登政府停止向美企核發供貨華為許可證

Fed利率決策在即投資人收手　美股挫260點！那指跌近2%

1月房貸利率將「大漲」！目前飆破1.86%　創7年新高

火星上有「泰迪熊」？　NASA拍到神奇隕石坑！嘴角微笑萌樣曝光

好貴的麥當勞！2人份「噴1000多塊」　眾人卻笑了：真愛無價

台積電股價漲多回跌12元至531元　聯電回購聯芯受阻股價跌0.9元

陸春節過後再掀復工「搶人戰」 「包機、包車、撒幣」全都用上

年後轉職爆發！　人力銀行：收假日履歷開啟157萬筆創新高

美防長抵南韓！投書《韓聯社》警告金正恩：攻擊南韓視為攻擊美國

又是還願怪客！北台中城隍廟遭埋生雞頭　他「天生公」當天落網

「分手後太想念前女友」　醋男傳裸照被已讀嗆：給妳現任看

年後有福了！花蓮鄉鎮祭「送錢方案」　這裡達2條件爽領3萬

跑去跟主人告狀？你完蛋了　萌柴「神犬擺尾」把寶寶KO倒下

國際熱門新聞

17歲高中生舔迴轉壽司醬油瓶！壽司郎要告了

日本最新「刷卡爆買王」　台人NO.1

女高中生戀上男老師！禁忌師生戀超慘下場曝

日本長野雪崩　31歲美國滑雪好手喪命

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

特斯拉掀降價潮　福特車款最高降17.7萬元

8警殺人！高階警出軌人妻後招同僚殺醋夫

俄警告美：核武條約3年後到期恐結束

巴基斯坦清真寺遭自殺炸彈攻擊　至少61死150傷

土耳其可能有恐攻　美國4天內2度警示

21歲男爽娶第3任妻！　二房挺孕肚送祝福

超級央行、財報周登場　那指挫近2%

薯條吃不完！盒子這樣折直接帶走

和朋友玩捉迷藏　15歲男醒來在另一個國家

更多熱門

相關新聞

避戰是總統大選必考題

避戰是總統大選必考題

台灣人目睹俄烏戰爭的焦土遍野及大陸對台軍演，再加上蔡英文去年年底宣布延長役期，從沒有任何時刻比此時更擔憂台海爆發戰爭，更感受戰爭的氣氛。我斷言如何避戰以保障台海安全將成為今年大選的必考題，誰能提出讓選民信服的避戰策略，就可在選戰中立於不敗之地。

麥卡錫訪台　新內閣面臨國安考驗

麥卡錫訪台　新內閣面臨國安考驗

訓蛇師遭「世界第二毒蛇」咬死

訓蛇師遭「世界第二毒蛇」咬死

紐西蘭暴雨關閉機場　客機飛13小時「原地降落」

紐西蘭暴雨關閉機場　客機飛13小時「原地降落」

含放射性物質膠囊遺失　澳洲急尋籲民眾：別碰

含放射性物質膠囊遺失　澳洲急尋籲民眾：別碰

關鍵字：

挺台台海紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

王瞳拍《市井豪門》踩空跌落山坡

男子凍縮土地公廟　警抓人鼻酸

男生40歲後就可能「性慾變低、難勃起」！1飲品助養腎

彩券行傳尖叫　6同學刮中200萬+賓士

曾叱吒商場身價百億　沈慶京為何自嘆「難東山再起」

兒祭祖「問1句」狂高燒！收驚阿姨：煞氣很重

「初代星期三」麗莎洛林驚傳離世

淘汰！真人《魷魚遊戲》2參賽者偷做愛

桃園貨車逼退行人　影片紅到日本被罵爆

今晨3.9℃全台18縣市低溫　周四起2波變天點曝光

獨／解密「富邦Costco卡」首波權益　「早鳥店外優惠」將成標配

獨／30年超市收攤原因曝！死忠員工力挺寧可失業

捐精爽賺8千！五大條件曝　第4點「身體健康也不一定達標」

「這1牌」路上一堆人穿　內行3點分析：能不紅嗎

發熱衣3種穿法超NG！醫：愈穿愈冷

更多

最夯影音

更多
路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走
過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

萌弟甜餵媽媽吃草莓❤️　卑微爸討食卻被塞竹籤

萌弟甜餵媽媽吃草莓❤️　卑微爸討食卻被塞竹籤

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面