Netflix寄生帳號掰了！　開始嚴抓「非同住者」想看先驗證裝置

▲Netflix今年開始打擊「共享帳號」，未來要求非同住者先驗證裝置才能登入。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者王致凱／綜合報導

Netflix即將開始嚴抓寄生帳號！根據Netflix的官方說明頁面，官方會利用用戶的IP位置和裝置識別碼判斷登入者是否為帳號持有人，如果是非同住者使用同一個帳號，則必須先透過帳戶持有人驗證裝置才能登入。

根據Netflix說明中心頁面解釋，Netflix 帳戶可讓「居住在同一戶的人」分享使用，未同住者則必須使用自己的帳戶才能觀看。但Netflix不會主動向共享帳號收取額外費用，而是採取要求驗證裝置的方式管理。

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Netflix表示，如果有不屬於同住者的裝置登入帳戶，或者持續使用該裝置觀賞Netflix，會被要求先驗證後才能繼續觀看，目的是為了確認相關裝置已經獲得帳戶持有人的授權。

Netflix指出，如果有不屬於同住者的裝置登入帳戶，或是持續從持有人住家以外的地點使用帳戶，Netflix會將驗證連結傳送到主帳戶持有人的電子郵件信箱或手機號碼，用戶必須在15分鐘內於需要驗證的裝置上輸入驗證碼才能成功登入，且日後可能需要定期驗證裝置。

Netflix補充說，只有用來觀賞Netflix的裝置使用的是主要帳戶擁有者家中的網路連線，就不會被要求驗證；另外，假如使用者在旅行中或是有多個住所，只要是主要帳戶擁有者，應無須驗證裝置，但假如長期不居住在「Netflix家戶」，則仍有可能被要求先驗證裝置才能繼續登入。

Netflix說明中心並沒有進一步解釋「Netflix家戶」的定義，但提到Netflix偵測裝置是否來自同一戶的方法是基於IP位置、裝置識別碼進行判斷。