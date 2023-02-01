沒駕照！花蓮28歲女自撞「倒栽蔥卡水溝」　車上5人全送醫

▲花蓮豐濱鄉台11線小客車自撞翻車受傷。（圖／記者柯政誟翻攝）

記者柯政誟、劉人豪／花蓮報導

28歲李姓女子1月31日無照開車載4人，行經台11線花蓮豐濱鄉時，疑未注意前方左彎道衝進外側水溝翻車，車上5人受傷送醫，事故發生原因有待專業鑑定單位分析，以釐清肇責。

花蓮鳳林警分局31日晚間8點12分接獲通報指出，豐濱鄉台11線30公里700公尺處南下車道有交通事故，員警到場了解後，發現是李女駕駛自小客車沿台11線北往南行駛至現場左彎道時，疑似未注意車前狀態，發生自撞外側路邊水溝造成翻車。

▲車內5人送醫後無大礙。（圖／記者柯政誟翻攝）

李女及李女的25歲林姓男友，李女的10歲兒子、7歲女兒及男友19歲侄子，身體多處輕微擦挫傷，無生命危險，已由救護車送往醫院救治，經查李女沒有駕照、無酒駕，現場警方已依規定完成測繪照相，事故發生原因有待專業鑑定單位分析，以釐清肇責。

警方呼籲，駕駛人開車應持有合格駕照，並注意車前狀況及減速慢行，注意自身精神狀況，切勿疲勞駕駛，確實依照道路交通標誌、標線、號誌之指示小心駕駛並繫上安全帶，保護自已一路平安回家。

▲疑似未注意車前狀態，發生自撞外側路邊水溝造成翻車。（圖／記者柯政誟翻攝）