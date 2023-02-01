快訊／貢寮台二線「3車追撞」拖板車卡中間　北向全線封閉

▲貢寮台二線「3車追撞」車禍。（圖／翻攝自《記者爆料網》，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市貢寮區台二線96公里今（1日）上午10時14分發生一起車禍意外，一輛拖板車行經該路段往基隆方向，追撞前方一輛水泥車及一輛貨櫃聯結車，拖板車卡在2車中間，動彈不得，所幸未造成人員受傷，目前北向全線封閉；至於詳細事故發生原因，仍有待警方進一步調查釐清。

瑞芳警分局表示，現場由澳底派出所、澳底車處小組員警3名處理及交通疏導管制，並已通報交控中心及警廣電台，提醒用路人行經該處時配合員警交通管制。