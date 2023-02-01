　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人夫酒吧戀上辣女侍！一場車禍曝姦情　正宮見車內「這2樣」哭了

▲▼外遇前兆怎麼發現？美女律師開示。（圖／Pakutaso）

▲人夫外遇酒吧認識的女服務生，一場車禍意外曝光2人姦情。（示意圖，非本案當事人／Pakutaso）

記者黃資真／台中報導

台中一名人夫發生車禍，把車開到修車廠修理，妻子到車上拿取物品時，卻發現車內放有陌生女性的身分證、女鞋，氣得提告求償80萬元。小三強調在得知對方已婚後就提分手，但全遭正宮提出的錄音證據打臉，台中地院認定小三侵害配偶權，判她要賠30萬元。

人妻小庭（化名）主張，與丈夫自2020年10月結婚，婚後不到2年，丈夫竟外遇酒吧認識的夜場服務生，期間2人曾發生過2次性行為，也經常出遊同玩。

有次丈夫發生車禍後，小庭前往修車廠拿取雜物時，意外發現車上放有女子的身分證、墨鏡，還有女鞋跟藥品，氣得提告求償80萬元。

小三辯稱，2人在2021年4、5月期間確實交往、發生關係，直到8月中旬才得知對方有家室，當下就立刻提出分手，之後沒有再聯絡，也沒有再坐過對方的車。

不過，同時為3人好友的證人出面表示，小庭丈夫與小三曾一起到朋友家烤肉聚會，又到摩鐵過夜，還經常公然做出親密舉動；此外，小庭提出的錄音中，丈夫坦承有明確告訴小三自己已婚，且2人並非一夜情，而是男女朋友的關係。

法官認為，小三明知男友是有配偶之人，仍與其發展不正當男女交往關係，足以破壞婚姻及家庭共同生活之圓滿及幸福，判賠30萬元為適當。

ET快訊
快訊／台南女駕駛撞倒2騎士肇逃！　遭多輛警車圍捕
莫文蔚開工「52歲老態近照曝光」！　網驚：認不出
妻5度試管求子　老闆尪偷吃女職員懷孕了
恢復垃圾桶！里長反對走回頭路「壓垮基層」　蔣萬安：有需求就增
外資湧入！新台幣收盤見29字頭　創5個月高點
獨／正在休婚假！台中30歲警股票賠千萬輕生　留下妻兒
福特「新一代Focus旅行車」上市！　3車型售價曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南市區傳警匪追逐！　衝撞2女肇事逃逸…2嫌犯落網

沒駕照！花蓮28歲女自撞「倒栽蔥卡水溝」　車上5人全送醫

台南缺水屋頂福祿壽3仙竟滴水...信眾熱議　廟方：媽祖顯威

她5度試管求子…渣夫搞大員工肚！小三還傳胎兒超音波照　崩潰求償

炒作TDR成冤案侵害人權　金管會擺爛不理…律師籲陳建仁儘速修法

蘆洲婦騎車搖晃遭攔　酒測值0.75！她認了：喝完春酒去買菜

誤認他「讓妻子丟飯碗」　移工持刀恐嚇！一查竟是通緝犯

獨／正在休婚假！台中港30歲男警股票賠千萬輕生　10年沒換單位

春節4天3起！台中公墓連環燒　男女警消滿臉污黑累癱

人夫酒吧戀上辣女侍！一場車禍曝姦情　正宮見車內「這2樣」哭了

日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

朋友亂入旅遊團大合照　自在換位置完美融入XD

調皮爸模仿汪喘氣呼吸　哈士奇0表情看傻眼XD

玩太嗨！３男列車到站睡死　友下車拍窗...見車開走笑翻

王大陸告白蔡卓宜：會陪妳一輩子❤　遺憾母親不在了…她對天喊「媽媽」

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

快訊／台南市區傳警匪追逐！　衝撞2女肇事逃逸…2嫌犯落網

沒駕照！花蓮28歲女自撞「倒栽蔥卡水溝」　車上5人全送醫

台南缺水屋頂福祿壽3仙竟滴水...信眾熱議　廟方：媽祖顯威

她5度試管求子…渣夫搞大員工肚！小三還傳胎兒超音波照　崩潰求償

炒作TDR成冤案侵害人權　金管會擺爛不理…律師籲陳建仁儘速修法

蘆洲婦騎車搖晃遭攔　酒測值0.75！她認了：喝完春酒去買菜

誤認他「讓妻子丟飯碗」　移工持刀恐嚇！一查竟是通緝犯

獨／正在休婚假！台中港30歲男警股票賠千萬輕生　10年沒換單位

春節4天3起！台中公墓連環燒　男女警消滿臉污黑累癱

人夫酒吧戀上辣女侍！一場車禍曝姦情　正宮見車內「這2樣」哭了

大玩創意擄獲饕客芳心！台南麵線糊加入「豬腳、鹹香雙蛋」超驚豔

新好市多卡「三連星」回饋搶市！　國泰祭「同花順」迎戰

快訊／台南市區傳警匪追逐！　衝撞2女肇事逃逸…2嫌犯落網

快訊／魔獸霍華德當選人氣王　T1職籃票選先發名單出爐

海基會「台商春節聯誼」復辦　李大維有望回歸首秀　

男星突收「天然氣催繳通知」　機靈識破詐騙怒批：不怕報應嗎

海地總統遇刺案「美國起訴4嫌犯」　3人涉共謀殺人！恐被關到死

2月桶裝瓦斯價格出爐　中油持續凍漲 「累計每公斤吸收22.1元」

沒駕照！花蓮28歲女自撞「倒栽蔥卡水溝」　車上5人全送醫

這縣市醫療補助「最高3萬」！2月新制上路　耗水費開徵每度多3元

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

社會熱門新聞

台中港務警車內燒炭！留遺書股票賠千萬

新北丈夫昏倒客廳　妻子陳屍房內原因曝

苗栗婦失蹤8天陳屍池塘　最後身影曝

獨／重機騎士自摔亡身份曝　為建材龍頭前經理

晶圓廠經理吃人妻下屬！警察夫怒告獲賠50萬

獨／前教友爆「要求貸款奉獻」是宋達民教會

即／貢寮台2線下雪？「拖板車停雪中」真相曝

男大生硬上喝掛女同學　無恥問：我可以試試嗎

獨／正在休婚假！台中港30歲警股票賠千萬輕生

快訊／拒盤查遭大外割！女師告警妨害自由判決出爐

苗栗婦大年初二遛狗　失蹤8天陳屍八甲池塘

遭檢舉違停　敞篷車駕駛告妨害秘密

正妹被下藥昏22hrs　色小開硬上「進不去」

即／桃園火燒車！　駕駛慘成焦屍

更多熱門

相關新聞

中台灣電影中心點燈　夢幻牆面成夯點

中台灣電影中心點燈　夢幻牆面成夯點

2023中台灣元宵燈會今年首度在水湳中央公園舉行，台中市新聞局表示，今日起至2月28日將鄰近會場的「中台灣電影中心」投射五彩繽紛的炫彩燈光效果，與主燈區相互輝映，打造台中最美的天際線，將成為網美拍照打卡的新亮點。

順風耳遭醉漢斷手！　他媽祖前下跪

順風耳遭醉漢斷手！　他媽祖前下跪

眼看中年同事被資遣　82年首購男衝千萬宅坦言「升息壓力大」

眼看中年同事被資遣　82年首購男衝千萬宅坦言「升息壓力大」

晶圓廠經理吃人妻下屬！警察夫怒告獲賠50萬

晶圓廠經理吃人妻下屬！警察夫怒告獲賠50萬

即／貢寮台二線「3車追撞」　北向全線封閉

即／貢寮台二線「3車追撞」　北向全線封閉

關鍵字：

台中車禍外遇酒吧女恃

讀者迴響

熱門新聞

失戀看A片看到哭　一票妹子湧入安慰：我也是

男星「無套」愧疚道歉！網友反應一面倒

長照每個月要6萬元　26歲女崩潰：怎麼負擔

蛋糕吃到肥蒼蠅！2寶媽公審反遭酸

前夫騙光積蓄！女星宣布下海陪酒

獨／好市多新卡曝光！　富邦新戶滿額送500元好多金

明晨是本周最冷！14縣市10°C↓

乙武洋匡分手混血女友！　偕嫩妹同居

新娘丟捧花　小姑美到搶走全場目光

計程車司機載到「輔大陳若儀」！6字曝長相

今晚轉雨！　「立春」下最大

台中港務警車內燒炭！留遺書股票賠千萬

4生肖兔年衰爆！恐破財、小人迫害還爛桃花纏身

40歲沒專長能做啥工作？網推1職業：沒年齡上限

身分證「0123」中2碼鮑魚吃到

更多

最夯影音

更多
日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手

日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手
站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面