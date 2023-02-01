人夫酒吧戀上辣女侍！一場車禍曝姦情　正宮見車內「這2樣」哭了

▲人夫外遇酒吧認識的女服務生，一場車禍意外曝光2人姦情。（示意圖，非本案當事人／Pakutaso）



記者黃資真／台中報導

台中一名人夫發生車禍，把車開到修車廠修理，妻子到車上拿取物品時，卻發現車內放有陌生女性的身分證、女鞋，氣得提告求償80萬元。小三強調在得知對方已婚後就提分手，但全遭正宮提出的錄音證據打臉，台中地院認定小三侵害配偶權，判她要賠30萬元。

人妻小庭（化名）主張，與丈夫自2020年10月結婚，婚後不到2年，丈夫竟外遇酒吧認識的夜場服務生，期間2人曾發生過2次性行為，也經常出遊同玩。

有次丈夫發生車禍後，小庭前往修車廠拿取雜物時，意外發現車上放有女子的身分證、墨鏡，還有女鞋跟藥品，氣得提告求償80萬元。

小三辯稱，2人在2021年4、5月期間確實交往、發生關係，直到8月中旬才得知對方有家室，當下就立刻提出分手，之後沒有再聯絡，也沒有再坐過對方的車。

不過，同時為3人好友的證人出面表示，小庭丈夫與小三曾一起到朋友家烤肉聚會，又到摩鐵過夜，還經常公然做出親密舉動；此外，小庭提出的錄音中，丈夫坦承有明確告訴小三自己已婚，且2人並非一夜情，而是男女朋友的關係。

法官認為，小三明知男友是有配偶之人，仍與其發展不正當男女交往關係，足以破壞婚姻及家庭共同生活之圓滿及幸福，判賠30萬元為適當。