小情侶跳河「妹子失蹤」男友游上岸…瘋傳因天價聘金殉情　真相曝

▲救援人員正向當事人28歲的小徐詢問事發當晚的細節。（圖／紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇一男子小徐與女友小陳近日因瑣事發生爭執，小陳跨過護欄欲跳河，隨後兩人雙雙落水。小徐上岸報警後，警方隨即組織力量搜救，因事發河段情況複雜，搜救至今仍在進行中。小陳墜河後，被多名網友以「天價彩禮」、「自殺殉情」為標題，通過直播、短影音等方式，在網路上大做文章，小陳父親表示，將追究造謠者法律責任。

據《揚州電視台》報導，目前，在墜河事發地-真武大橋附近，多支救援隊伍正在上下游展開搜尋。岸邊的救援人員正向當事人28歲的小徐詢問事發當晚的細節，查找搜救線索。

小徐表示，墜河失踪的是自己的女友、27歲的小陳。事發在1月24日晚上11點多，他和小陳參加朋友聚會，期間在KTV消費時，兩人為瑣事發生爭執，「吃飯的時候都很好，就是唱歌的時候鬥了幾句嘴，兩個人都喝了不少酒，情緒比較激動。」

▲目前救援人員還在搜救中。（圖／紅星新聞）

之後，小陳摔門而出，小徐和朋友一路追到真武大橋，想不到小陳跨過護欄要跳河。小徐回憶，「朋友當時在後面抱住她，我當時沒有使上勁，她已經跨過去了，我抓住她手臂和腿，她腿一踹，我手被她踹鬆下來，正好大衣是寬鬆的，就滑下去了。」

小徐說，女友墜河後，他也跟著跳了下去，而兩人都不會游泳，在水里掙扎。因為身穿羽絨衣，他這才逃過一劫，「沒有羽絨衣我也沉下去了，我看不清只知道瞎游，正好游到邊上，後悔那天晚上就不應該出來。」

小徐上岸後報了警，轄區警員隨即組織力量搜救。然而，事發河段情況複雜，直到現在還未發現小陳的下落。目前，搜救範圍正在擴大。

▲網路上出現各種造謠。（圖／紅星新聞）

這幾天，小陳的家人心急如焚，一直在現場等待女兒的消息。然而，讓他們氣憤的是，一些網友以「天價聘金」、「自殺殉情」為標題，通過直播、短影音等方式，在網上大做文章。

陳家人怒斥，小陳和小徐相處才3個多月，還未談婚論嫁，索要天價聘金等純屬子虛烏有。小陳父親表示，「我女兒目前下落不明，現在謠傳誰能受得了，我們肯定要追究這些人的責任。」

對此，法律界人士表示，利用網路誹謗他人，相關信息被點擊、瀏覽次數達到5000次以上，或者被轉發次數達到500次以上的，則可能構成誹謗罪。目前，當地警方已經介入調查。

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▼家屬氣憤表示將追責。（圖／紅星新聞）