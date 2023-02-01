香港方艙擬改建青年宿舍　5.6坪附廁所「部分坐擁海景」

▲香港啟德方艙。（圖／香港01，勿隨意使用）



圖文／香港01

香港隔離令取消，各區的社區隔離設施將陸續停止運作。有報導指，香港政府正研究改變部分隔離設施的用途，其中位於啟德跑道區末端的方艙單位，屬一線豪宅地段，有機會改建為青年宿舍，以滿足青年人住屋需要。有意見認為，未來跑道區尚有10個樓盤、逾8000多伙落成，故須著力解決區內交通問題。

據報導指，政府正計劃將啟德社區隔離設施改為青年宿舍，但不會全數改裝，因為啟德方艙有獨立廁所、位處市區，條件較其他方艙為佳，故具有可行性。

啟德方艙是以組裝合成法（MiC）興建，採用鋼結構，提供近約3000個房間，樓高4層，設升降機，每個單位面積約193平方呎，設獨立廁所，電視機、冷氣等配備。有測量師早前指，只要加裝鋅盤及電磁爐等煮食工具，並為單位增加電錶、水錶，及檢查電力供應，即可供人入往，預料一至兩個月便可完成改裝。

而由於啟德方艙位處跑道區末端、屬臨海，部分單位可望觀塘避風塘全海景，媲美私樓。

事實上，房屋局長何永賢前日介紹簡約公屋時亦提到，啟德隔離設施在技術上有可能改作不同用途，包括改為簡約公屋或青年宿舍，政府持開放態度。據報道，副司長辦公室指已開展特首委派的工作，正進行分析研究，暫未有結果，會盡快推進。

對於啟德方艙擬改建青年宿舍，地產建設商會執委會主席梁志堅回覆《香港01》表示，「冇辦法啦，始終唔可以????樣唔得、果樣唔得」。不過，他認為政府要著力解決交通問題，因去年底跑道區已有首個新樓盤入伙，未來仍有超過10個樓盤落成，希望加強跑道區的巴士網絡。

被問及配套方面會否有所不足，梁志堅指，跑道區每個樓盤都有少量商業措施，相信可以滿足市民日常需求，他又認為，該位置長遠依然會作商業及高尚住宅區，用作青年宿舍的短期措施，料對樓價影響不大。他又透露，政府過去未有就啟德方艙擬改建青年宿舍事宜，與地建會商討。

政府日前才公布，敲定8個簡約公屋的選址，其中一個選址為啟德世運道，涉及逾一萬伙，地產建設商會昨日已就此召開特別會議，表達對區內交通問題的憂慮。另立法會議員楊永杰亦擔心會影響第二個核心商業區（CBD2）概念。

去年《施政報告》提出擴大青年宿舍計畫，研究利用不同方式增加青年宿舍供應，例如資助非政府機構租用合適酒店或旅館，轉為青年宿舍，並擬五年內提供3000個宿位，租金不多於同區住宅市價六成。

至於本港目前有8個社區隔離設施，只有最早啟用的竹篙灣隔離中心仍然開放，其他位於青衣、粉嶺、新田等方艙經已轉為備用狀態，個別設施較為簡陋。