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港社會宅「樣品房」首曝光　8坪空間納「4至5人」...月租金1.1萬有找

▲香港社會宅簡約公屋「樣品房」首曝光。（圖／翻攝香港政府新聞網）

▲香港社會宅簡約公屋「樣品房」首曝光。（圖／翻攝香港政府新聞網，下同）

文／香港01

香港特區政府政府將發展簡約公屋解決「上樓難」問題，但被質疑造價過高。港府29日首度公開簡約公屋（社宅）示範單位「真面目」，將啟德社區隔離設施改裝成簡約公屋示範單位，並邀請一批獲社福機構支援的劏房戶（分租房住戶，下同）參觀。

▲香港社會宅簡約公屋「樣品房」首曝光。（圖／翻攝香港政府新聞網）

據政府公開的片段，示範單位面積約300多平方呎（約8.43坪，下同），適合四至五人家庭入住，設有獨立廚廁，但廁所沒有「乾濕分離」，月租預計2650元港幣（約10193元新台幣，下同），約為傳統公屋九折。房屋局局長何永賢指，簡約公屋的價值，可以成為幫助劏房居民的「救生艇」。

《政府新聞網》29日上載影片，指房屋局局長何永賢，日前與劏房戶梁太（梁女士，下同）參觀位於啟德社區隔離設施的簡約公屋示範單位。

▲香港社會宅簡約公屋「樣品房」首曝光。（圖／翻攝香港政府新聞網）

據影片顯示，示範單位有獨立廚廁，但採取開放式廚房設計，類近市面大部份過渡性房屋的設計，而廁所內設淋浴設備，但並非「乾濕分離」，即沒有劃分獨立淋浴間。至於房屋設計亦較簡單，只以擺放數張床及碌架床作為分間。至於客飯廳，則各有獨立空間劃分，可放得下梳化、電視櫃、飯桌等。

梁太指已輪候公屋約四年，示範單位環境寬敞，小朋友有充足活動空間，14歲的大兒子既可在書桌上做功課，也可有自己的睡床，日後毋須再與妹妹和媽媽同眠，認為單位切合其一家需要。

何永賢指，簡約公屋單位面積約300多平方呎，適合四至五人家庭入住，設有獨立廚廁，月租初步預計2650元，約為同區新建傳統公屋九折，另有較細單位將可供申請。

▲香港社會宅簡約公屋「樣品房」首曝光。（圖／翻攝香港政府新聞網）

何永賢冀，低廉租金能減輕劏房戶的財政負擔，讓他們有更多儲蓄可籌劃未來，「既有自己的洗手間，也有煮食地方，有自己的一門一戶，可很好地讓小朋友成長。成為幫助劏房居民的救生艇，這便是簡約公屋的價值。」

當局指出，本港有超過十萬戶居民，在惡劣的居住環境下生活，何永賢表示，「那種惡劣的環境，你親身感受過便會明白，牆身不單發霉、滲水，甚至睡覺期間有牆灰飄下來。房間僅像一個櫃子大小，即使有窗，也猶如無窗。」

簡約公屋由建築署負責興建，以組裝合成建築法加快建屋速度，當局指按現時目標，簡約公屋的建築期大約只為一至兩年。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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