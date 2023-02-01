快訊／游淑慧下戰帖挑戰港湖立委寶座　高嘉瑜：最大對手是我自己

▲民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市議員游淑慧近日表態投入港湖區立委初選、挑戰高嘉瑜立委寶座。對此，高嘉瑜1日回應，最大對手就是我自己，任何人有參選權利，自己都尊重，民主政治就是讓好的人選爭取選民認同，會持續努力。

台北市議員游淑慧近日也表態投入港湖區立委初選。游淑慧1日透露，有讀者投書暗指她參選「不自量力」，但她認為，雖然現任民進黨立委高嘉瑜是全國知名度與話題量最高的委員之一，可她仍願意參加國民黨2024立委初選，爭取提名，強調「這不是一個自不量力的決定，是一個思考後全力以赴的決心。」

游淑慧透露，八年來兩次立委選舉，民進黨太多席，國民黨太少席，導致在國會監督上國民黨無力、民進黨無心，讓政府充斥著囂張或怠惰的行政官員，如果人民不滿意現在的民進黨政府，那麼民進黨立委絕對是放任怠惰的幫兇。

今（1日）是立院第十屆第七會期開議，新任閣揆陳建仁拜會立院民進黨團，民進黨委員列隊歡迎，高嘉瑜先是在隊列中哼歌，有記者詢問會不會認為游淑慧挑戰她是不自量力？高嘉瑜並未正面回應，倒是一旁的男性記者忍俊不住，讓高嘉瑜也笑出來問「你在笑什麼？」

高嘉瑜隨後受訪表示，最大對手就是我自己，任何人有參選權利，自己都尊重，民主政治就是讓好的人選爭取選民認同，會持續努力。