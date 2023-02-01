快訊／挑戰費鴻泰！徐巧芯宣布投入立委初選　自評「惡女」擊垮網軍側翼

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨於2022九合一選舉大勝，力拚2024重返執政、國會過半，繼台北市議員張斯綱於日前喊話，挑戰台北市第一選區士北立委初選，並拋「廢除NCC」政見後，台北市議員徐巧芯也宣布投入「信義．南松山」選區的立委初選，目標抓出網軍、擊垮側翼。

徐巧芯1日於臉書宣布，要投入國民黨「信義．南松山」選區的立法委員初選，並且列出5大重點說明自己的優勢，包括「要選出能贏的人，下架民進黨」、「解密台灣，國會需要即戰力」、「重振國民黨年輕人的支持度」、「抓出網軍、擊垮側翼」、「南松山信義需要串連與再生」。

徐巧芯提及，自己理性又犀利的問政，加上豐富的資訊查證，才有可能制衡民進黨，「我能寫、敢講、能戰、聲量高，如果進到國會，就是國民黨的即戰力。」國民黨在立法院，需要一個敢勇敢、不顧一切往前衝的人，「我不和稀泥，不鄉愿，甚至不講武德，對民進黨來說，我就是個心狠手辣的『惡女』。」

徐巧芯說，即使國民黨2024全面執政，也保證不會放過民進黨這8年的黑幕，「這8年沒人查的，我來查！我會當一個『考古學家』，把這段被鎖住的歷史一一解密，包括總統蔡英文政大升等論文、疫苗採購的資料、《放言》跟中油台電的合作案，我都會要求政府部門一一交出資料，分析統整後，公布在網路上讓全台灣人民都可以看到真相。」

徐巧芯指出，若未來進到國會，會強力監督政府的宣傳預算與媒體標案，包括《放言》歷年來跟台電、中油的標案相關數據細目，會要求對方提供並且提供讓大眾公評，「蔡政府這兩任內若有透過公帑攻擊政敵的案子，我一個都不會放過，通通會揭露出來，讓大家看到血流成河！」

徐巧芯強調，接下來會更積極的在地方上爭取民眾的支持跟認同，也會釋出更多政見，不管初選制度如何，都盡力打贏這場選戰，希望大家可以支持年輕戰力進入國會，「我絕對不會是一個佛系立委，而是讓大家看到一個神擋殺神、佛擋殺佛的立法委員。」