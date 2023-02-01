▲徐巧芯、費鴻泰。（圖／記者李毓康攝、蔣萬安辦公室提供）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨台北市議員徐巧芯今（1）日宣布投入台北市第七選區（松山、信義）立委初選，她提到，2020年國民黨第七選區在「風雨飄搖中險勝」，若是同一組合再戰可能會輸，但她不一樣。而當時成功當選立委的費鴻泰，得票率為48.26％，與民進黨參選人許淑華僅相差6000多票，甚至在松山區「小輸」。

徐巧芯宣布投入立委初選，屆時就會碰上該選區現任立委費鴻泰。徐巧芯稱2020年國民黨在第七選區選得「風雨飄搖」僅是「險勝」，若是同一組合再戰可能會輸掉席次，但她認為自己有信心贏下大選，表示只要夠積極，「小雞也能帶著母雞跑。」

回顧2020第七選區立委選舉，當時費鴻泰以總得票數85082票獲勝，與許淑華的79057票僅差6025票，費鴻泰的總得票率為48.26％，許淑華為43％，差距並未拉開。值得關注的是，費鴻泰甚至在松山區「小輸」許淑華，他的得票率為43.59％、許淑華為45.23％；但他在信義區以47.19％的得票率逆轉勝，與許淑華42.25％的得票率差距拉開。

徐巧芯先前頻頻喊話，希望黨內有公平的初選制度給有戰功的年輕人機會，卻也被部分黨內人士批評別再亂放話，她日前也再度強硬表示，「我看起來是很好協調的樣子嗎？尤其是我有信心我能打敗民進黨的候選人，但另外一位國民黨候選人可能就做不到。」，被外界認為是在酸費鴻泰。