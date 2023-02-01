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川普對手出現了！　美前駐聯合國大使傳「參戰2024總統大選」

▲▼美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）請辭獲准。（（圖／路透）

▲川普時代的美駐聯合國大使海利（Nikki Haley）被傳即將投入2024總統大選。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

《福斯新聞》爆料，前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）決定投入2024年總統大選，2月15日晚間將在南卡州的查爾斯頓 （Charleston）正式宣布。如此一來，她將與「前老闆」川普共同角逐共和黨總統候選人提名。

《福斯新聞》取得即將發給支持者的邀請函後報導此事。51歲的海利身為印度移民第二代，不僅是川普時代的美國駐聯合國大使，更是史上第一位女性的南卡州州長。過去2年，她奔波全國各地協助共和黨人的2022年期中選舉，被政壇視為共和黨總統候選人潛在競爭者。

▲▼美國駐聯合國大使海莉（Nikki Haley）。（圖／路透社）

▲海利在聯合國發言。（圖／路透）

2022年，海利被問及是否有意競選白宮時表示，「我不打算現在開始，但若有我的位置，我們會100%投入並且完成它。」期中選舉後，她在共和黨猶太人聯盟年度領袖會議上透露，「很多人問我是否會競選總統，現在期中選舉結束了，我會以嚴肅的方式看待它」，並重申自己「從未輸過一次選舉」，「當人們低估我時，總是很有趣的。」

2周前，海利接受《福斯新聞》政論節目「特別報導」採訪時進一步表示，共和黨需要年輕世代挺身「真正開始解決問題…我能成為那個領袖嗎？是的，我認為我可以成為那個領袖。」

▲▼美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）請辭獲准。（（圖／路透）

▲川普和海利。（圖／路透）

2022年11月，川普在海湖莊園（Mar-a-Lago）正式宣布再戰2024，他1月28日向記者透露，海利曾致電討論競選白宮事宜，自己則回應「如果妳想要競選，就跟隨自己的心吧」、「妳應該這麼做」。但也隨即指出，海利曾說過，如果川普投入2024競選，她就不會參選。

《福斯新聞》也列出可能競選共和黨總統候選人提名的名單，包括南卡州參議員史考特（Tim Scott）、佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）、前副總統彭斯（Mike Pence）、前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等等。

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