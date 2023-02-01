21歲網美「收養15歲親妹」！無痛升格當媽　曾收死亡威脅

▲亨特成為妹妹法定監護人。（圖／TikTok／hunterenelson）



記者王佩翊／編譯

美國一名在TikTok上擁有15萬名粉絲追蹤的21歲女網美自爆，自己有一名15歲的女兒。影片一出，隨即引發網友熱議，並質疑她怎麼可能6歲就產子。她才解釋稱，自己的父親多年前去世，而她同父異母的妹妹的母親也在不久後去世，隨後她發現妹妹可能會被安置並寄養，為了不與妹妹分開，因此在成年後向法院申請收養妹妹。

根據《紐約郵報》報導，21歲的亨特（Hunter Nelson）與大多數沉迷玩樂的年輕人不同，才剛成年就成為一名青少年的「全職媽媽」。她表示，自己在數個月前向法院申請了妹妹的監護權，因為她認為能讓妹妹安全快樂長大的最好方法，就是和她住在一起。

亨特指出，她的爸爸在2015年去世，而同父異母妹妹格雷西（Gracie）的媽媽也在不久後去世。失去雙親的格雷西生活在一個不衛生且飽受虐待的環境，且隨時可能被安置，讓她心疼不已，因此下定決心要將妹妹帶到身邊扶養。她坦言，格雷西一開始並不想與她一起生活，甚至反對姊姊收養她，更大鬧一場。

儘管如此，亨特仍然堅持收養妹妹，因為她知道自己是在做正確的事，儘管這對她與妹妹而言都不是件容易的事。亨特強調，應該把孩子的安全放在自己的情緒之上。

格雷西的阿姨不滿亨特跳出來爭取格雷西的扶養權，甚至還對她進行一系列的死亡威脅，並聘請律師試圖阻止亨特申請監護權。幸好如今兩人都逐漸適應新生活，亨特也經常出席格雷西的家長會或是學校活動。