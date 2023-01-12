海拔2610米塔塔加聽星空悄悄話　玉管處推全新環境教育課程

▲玉山國家公園推出全新天文環境教育課程。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園管理處近年與園方解說志工組成環境教育志工小組，在其腦力激盪與巧手打造下，即日起推出「塔塔加暗空悄悄話」環境教育課程，希望帶領民眾一窺塔塔加高海拔的清靜星空。

玉管處表示，宇宙中無時無刻有碰撞、大爆炸、新生和衰退等動態，但因接近真空，人們只能得見宇宙中的顏色和形貌，卻不聞其聲，就像宇宙在訴說悄悄話，用心聽才聽得見其間傳遞的訊息，也可從認識塔塔加的星空開始；塔塔加遊憩區位於海拔2610公尺之高山，除有豐富自然生態環境，因光害、塵害、污染很少，是觀星的極佳地點，全台最高的國立中央大學「鹿林天文臺」即設置於此區內。

玉管處指出，本課程適合國小5年級以上學童，除帶領學員認識塔塔加的星空，並搭配國小高年級天文先備知識，引發學員們探究自然、夜空之興趣，學習戶外觀星必備常識與禮儀、親自參與當季星空解說與明瞭四季星空變化之關係；課程中亦會DIY製作「我的星座觀察盒」，在大白天也可看見自己的星座在夜空中閃耀的模樣、有如置身安靜的宇宙世界。

玉山國家公園自101年通過環境教育設施場所認證，全年度受理預約報名「塔塔加暗空悄悄話 」、「猴你在一起」、「塔塔加的詠嘆調」、「熊愛玉山」、「做貓頭鷹的朋友」、「登山教育」、「認識布農文化」等7套環境教育課程；管理處歡迎大小朋友揪團上山樂活學習，課程詳細內容請至玉山國家公園官網（環境教育專區）查詢https://www.ysnp.gov.tw/StaticPage/Course，請於30日前線上預約

https://www.ysnp.gov.tw/Reservation?TypeCode=C002430。