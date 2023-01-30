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大馬驚爆8警殺人！高階警出軌人妻被醋夫撞破　招同僚殘忍割喉棄屍

▲▼馬來西亞警方16日發現一具腐爛男屍，沒想到背後卻爆出了8警殺人案。（圖／翻攝自Facebook）

▲馬來西亞警方16日發現一具腐爛男屍，沒想到背後卻爆出了8警殺人案。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞警方16日在東馬沙巴發現一具腐爛男屍，深入調查後發現竟有多達8名警員涉嫌犯案，轟動全國。當地媒體最近也踢爆案件的驚人內幕，原來這起案件的起因是因為其中一名高級警官和有夫之婦搞外遇，被情婦的丈夫發現並狠狠毆打，事後這名懷恨在心的警官便招來同僚一起殺害對方。

綜合當地媒體報導，沙巴當地警方16日在斗湖（Tawau）一座油棕園發現一具腐爛男屍，當時現場疑點重重，因此警方便將此案定調為謀殺案。不料，經過深入追查後，警方驚訝發現涉案的8名嫌犯竟是自己的同僚，其中甚至還有4人是高級警官，隨即上門逮捕他們協助調查。

當地媒體30日取得消息，原來這起案件的2為主謀分別是死者的妻子，還有有著拿督封號的58歲高級助理總監；而負責持刀殺人的則是助理警監級別的44歲警官。涉案的其餘6人有2人為高級警官、3名普通警員，和一名酒吧業者。報導稱，此案的動機源於1月3日的一次酒吧鬥毆事件。

當時，死者在酒吧撞破妻子與高級助理總監的情夫喝酒後，揭發2人有私情，進而與情夫發生衝突，不料情夫懷恨在心，與死者的妻子一同策劃了這起謀殺案。據悉，死者在13日與妻子乘坐情夫的車一起出門，沒想到隨後被載到油棕園割喉殺害後棄屍荒野。更讓人驚訝的是，死者的妻子在案發過程中，竟全程坐在一旁目睹丈夫被殺。

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