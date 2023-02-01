iPhone 15 Pro「8大升級」　音量按鈕觸覺大改動

▲iPhone 15高階版本獨享8大升級。（圖／取自MacRumors）

記者張靖榕／綜合外電報導

蘋果今年秋季將推出全新iPhone 15系列，Pro系列機種將獨享「8大升級」，是 iPhone 15和iPhone 15 Plus所沒有的。

根據「MacRumors」，以下整理Pro系列「8大升級」。

1.A17晶片

iPhone 15 Pro系列將搭載由台積電2代3奈米製程生產的A17晶片，整體表現和效率都將有感提升，這也是連續第2年，只有Pro以上版本搭載蘋果最新晶片。

2.鈦金屬框

如同Apple Watch Ultra，iPhone 15 Pro系列外框揚棄不鏽鋼，將採用鈦金屬外框。

3.超薄弧形邊框

與近期的Apple Watch相同，iPhone 15 Pro系列會採用超薄弧形邊框。

4.更快的USB-C埠

iPhone 15 Pro系列的USB-C埠，將支援至少USB 3.2或Thunderbolt 3。

5.Wi-Fi 6E

iPhone 15 Pro系列可支援Wi-Fi 6E，無線上網速度更快，與最新的Mac筆電和iPad Pro相同。

6.8GB RAM

iPhone 15 Pro系列將會搭載8GB RAM，一般版本則會維持6GB RAM。

7.固態按鍵

音量與電源按鍵將採用固態按鍵，天風國際分析師郭明錤表示，Pro系列會搭載2個震動馬達，以提供觸覺反饋的方式模擬按下按鈕的感覺，不必實際按下按鈕，這部分與最新iPhone SE的主頁按鈕和最新MacBook的觸控板類似。

8.前鏡頭增加至2顆 後鏡頭新增潛望式長焦鏡頭

Pro系列前鏡頭將有2顆，另外只有iPhone 15 Pro Max獨享潛望式長焦鏡頭，如此一來就擁有6倍光學變焦，比iPhone 14 Pro的3倍還多。

此外，彭博的戈爾曼（Mark Gurman）指出， iPhone 15 Pro Max有可能改名為「iPhone 15 Ultra」。