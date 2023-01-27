iPhone 14 Pro規格令人失望？　一文看iPhone 15大進化重點整理

記者吳珍儀／綜合報導

iPhone 14全系列推出後，許多果粉感到失望，並同時期待許多打改進在iPhone 15上能看到。3C Youtuber阿康嚼舌根也分享幾個關於iPhone 15的爆料消息。

阿康表示，明年蘋果的iPhone 15系列應該就會正式改成USB Type-C充電孔，外觀則會還原到之前的圓角設計，並可能採用鈦金屬材質，或許能減輕重量；而旗艦版本的15 Pro系列有望搭載潛望式鏡頭，光學變焦最高可以達到10倍，對比現有iPhone 14 Pro系列光學變焦最高僅3倍，算是一個很大進步。

▲現有iPhone 14 Pro系列光學變焦最高為3倍。（示意圖／記者林敬旻攝）



阿康指出，很多人抱怨為何蘋果沒有改USB Type-C充電孔，但是如果有關注最近新聞就會知道，蘋果就算改成USB Type-C充電孔，還是會給一些閹割的，像是iPad 10雖然改成USB Type-C充電孔，但是傳輸速度還是一樣非常慢。

阿康提到，今年iPhone 14系列算是近幾年iPhone規格差異最大的一代，明年的iPhone 15差異可能會更加的放大，目前消息面看起來iPhone 15應該會像iPad 10那樣子閹割傳輸速度。

第二個亮點是相機部分，阿康表示其實改成Type-C接孔與拍照規格有相關，在傳一張照片還是傳影片時，如果使用Lightning充電孔的話，耗時真的算非常多，相信對於多數人來講，蘋果改成 USB Type-C，然後給一個比較快的傳輸速度，比較符合大眾消費者的應用。

阿康提到，消息也傳出iPhone 15 Pro會搭載 Sony 的感光元件，這個感光元件有什麼新的技術簡單來講就在你拍照後，每個像素會給兩倍的飽和訊號，讓照片可以取得到更多光源，甚至能防止過曝或低曝的狀況，背光情況下也不會怕說整個臉反黑，粗暴理解就是拍照會有個很好的提升。

第三個重點就是外觀部分，阿康指出iPhone 15整體的外型將會有所變動，目前消息傳出蘋果iPhone 15邊角這裡將還原到之前的圓角設計，並採用鈦金屬的材質；另個重點是iPhone 15外傳會取消所有實體按鍵，可以回想到之前 iPhone 8那種Home鍵按起來的感覺，就是按鍵不是一個真正的按鍵，但是會在按下去的時候有個回饋感。