iPhone 15「5款機型」！　小螢幕回歸全系列售價曝光

▲不少小螢幕控想念iPhone 13 mini。（圖／記者吳珍儀攝）

記者張靖榕／綜合報導

蘋果今年秋季推出的iPhone 14系列，刪去了mini選項、以加大螢幕的Plus替代，結果銷售成績不如預期。外媒指出，其實需要和喜愛mini的仍大有人在，蘋果有機會在明年iPhone 15系列打出機海戰術，同時保留mini和Plus，成為5款機型齊發的一代。

今年iPhone 14系列共4款，iPhone mini被去除，改以iPhone 14 Plus大螢幕取代，因為市場過去對mini系列的需求持續偏低，蘋果評估大螢幕更具市場性，結果iPhone 14 Plus的銷售成績不如預期。

喜歡一手輕鬆掌握、小螢幕方便帶著走的族群仍存在，不少「小螢幕控」都希望mini機型能在iPhone 15系列回歸。外媒「PhoneArena」撰文者菲力波夫（Martin Filipov）本身也是小螢幕控，文中指出蘋果可以把握這次機會，留下Plus機型，同時讓mini回歸，「讓群眾來做選擇」！

文中推測實際5款機型登場，具體較能被市場廣泛接受的價格。

iPhone 15 mini（5.4吋螢幕，699美元，約新台幣21,400元）

iPhone 15（6.1吋螢幕，799美元，約新台幣24,400元）

iPhone 15 Plus（6.7吋螢幕，899美元，約新台幣27,500元）

iPhone 15 Pro（6.1吋螢幕，999美元，約新台幣30,500元）

iPhone 15 Ultra（6.7吋螢幕，售價1199美元，約新台幣36,600元）