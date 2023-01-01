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iPhone 15最新「4色概念圖」曝光！　外型設計2大變化

▲▼Apple iPhone 15最新四色圖流出。（圖／翻攝Instagram「appletechig」）

▲Apple iPhone 15最新四色圖流出。（圖／翻攝Instagram「appletechig」）

記者張靖榕／綜合外電報導

根據往年經驗，今年適逢蘋果大改版周期，外媒判斷iPhone 15將有大更動，根據供應鏈消息，iPhone 15外型將會有重大改變，除了邊框設計有所不同，還將新增顏色。

外媒「MovilZona」報導，最新有關iPhone 15 Pro系列概念設計已經外流，旗艦機顏色將有4種，除了金、銀、黑3款經典色，還會新增一款紫色，不過流出的概念圖色調與蘋果最終色調不會一樣，而且距離iPhone 15發表還有約9個月時間，顏色可能再做出更動。

▲新增紫色。（圖／翻攝Instagram「appletechig」）

▲新增紫色。（圖／翻攝Instagram「appletechig」）

除了顏色，外框設計也出現明顯改變，蘋果放棄從iPhone 12系列開始的矩形邊框，將會恢復更圓潤的機身設計，雖然重量可能更重，但握感會更好。

手機背部方面，可看出概念圖中少了圍繞鏡頭的矩形凸起，與流傳一段時間的說法吻合，iPhone 15 Pro將採用2.5D弧形背部設計，背部加厚減少iPhone相機的凸起。

蘋果並未針對這則流傳給與任何回覆，今年發布會時間很可能也會訂在9月，因此仍有許多時間篩選與判別蘋果新品可能的設計方向。

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