「首相長子」遭爆搭公務車買禮品　岸田文雄：執行公務

▲日本首相岸田文雄（Fumio Kishida）的長子，遭爆搭公務車購物。（圖／路透）



文／中央社

日本首相岸田文雄大兒子岸田翔太郎日前隨父出訪，被週刊爆料搭乘公務車外出觀光及購物。岸田文雄今天說，大兒子擔任首相政務秘書官，幫他購買禮品是執行公務。

日本放送協會（NHK）報導，岸田文雄今年1月出訪歐美時，32歲的岸田翔太郎也隨行，但回國後被週刊爆料搭乘公務車外出購物。

岸田文雄1月30日在國會備詢時說，大兒子購買的物品是他要送給閣員等相關人士的禮品。

而在今天內閣會議後的記者會上，約半數閣員表示有收到岸田文雄送的禮品，但至於是什麼樣的禮品，都以隱私為由未具體回答。讀賣新聞報導，一名閣員透露，收到的禮品是領帶跟手帕。

在野黨立憲民主黨議員後藤祐一今天在眾議院預算委員會質詢時對此提出質疑，岸田文雄答詢時說，購買禮品的錢是他自掏腰包，且考量到由誰去購買禮品，現實上也是由政務秘書官負責，「我認為這包含在政務秘書官本來工作內容中，也就是公務」。

內閣官房長官松野博一下午在記者會上說，政務秘書官在出訪時的任務很廣泛，替作為政治人物的首相購買禮品等，也可能包含在工作範疇內。

有關使用公務車的部分，松野說，以執行必要業務為目的使用公務車並沒有問題。

至於有看法認為應取消首相出訪購買禮品的習慣，松野說，出差或旅行時購買伴手禮，在禮貌上一般都會這麼做，「這應該要由每個人自行判斷」。

有關週刊爆料岸田翔太郎搭公務車觀光及購物，日本政府外務省1月30日以書面答覆立憲民主黨質詢時澄清，「完全沒有出於個人觀光動機採取的行動」。

外務省書面答覆指出，岸田翔太郎的行程包括為與相關人士交換意見，前往國際機構等處所訪問；為對外宣傳岸田文雄此行出訪進行風景等攝影；以及替身為政治人物的岸田文雄購買禮品等。

外務省表示，除了上述行程外，岸田翔太郎並沒有其他行動。

松野今天也對此再度說明，岸田翔太郎拍攝街頭風景及地標等，是用於對外宣傳。

被問到此行拍攝到的照片使用狀況，松野說，一般來說有時會在行程結束後用在對外宣傳，但也有蒐集一定期間的素材後，日後作為活動紀錄使用，「這次拍攝到的素材目前尚未使用」。