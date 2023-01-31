女老師愛上毒蟲！熱戀秒同居「爽吸大麻」　染上毒癮下場慘

▲女老師愛上毒蟲，兩人同居後，經常在家吸食大麻。（示意圖，非當事人／PAKUTASO）



記者王佩翊／編譯

日本東京都一名小學女老師與毒蟲男友20日因違法持有大麻，並涉嫌向他人販售，因此遭到警方逮捕。男嫌吸毒史超過15年，而女老師則是與男友相識後又重新染上毒癮，兩人同居後更是天天沉醉在「大麻天堂」。警方不只在兩人家中找到大麻，同時還搜出搖頭丸與迷幻藥。

根據《富士新聞網》報導，現年28歲的安部綾香在東京都板橋區的某小學擔任約聘教師，而31歲的男友出町恭太郎表面上是一間公司負責人，實際上則是毒蟲。警方16日因接獲舉報，前往兩人同居的住家，並在屋內發現乾燥大麻、搖頭丸以及迷幻藥。不僅如此，還搜出各種研磨大麻器材與吸食工具，因此於20日逮捕兩人。

經過調查，出町恭太郎坦承，平時會與女友共同在家吸食大麻，並且會向他人販售大麻。據悉，他曾多次將大麻以高於入手價的價格販賣給他人。由於涉及營利目的，兩人恐將面臨更加嚴重的刑罰。

出町恭太郎表示，自己就讀國中時，曾在學長與同學的推薦下吸食大麻，而直到大學畢業後，因受到職場霸凌，加上債務纏身，精神壓力大，才染上毒癮。而他2020年也曾經因為持有毒品遭到逮捕。安部綾香則是在22歲時首次接觸大麻。

兩人2021年8月在聯誼活動上相識，當時男方發現，自己提出有關大麻的話題時，安部並未露出反感，因此兩人迅速拉近距離，開始交往，甚至同居，在家中共同吸食大麻，過上與大麻為伍的毒蟲生活。除此之外，兩人也會一同服用搖頭丸與迷幻藥。