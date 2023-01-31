快訊／中華快遞董事會通過加薪、補發獎金　工會宣布「罷工暫緩」

▲中華快遞工會今下午赴交通部靜坐，等待董事會討論加發績效獎金等結果。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

中華快遞工會不滿績效獎金扣發1到1.5個月，以及爭取每年調薪制度化，春節前通過罷工投票，中華快遞今(1月31日)召開董事會討論工會訴求，結果傍晚出爐，通過補發員工1個月績效獎金，每年固定加薪600元，中華快遞工會理事長陳宏春表示，雖不滿意，但罷工行動將暫緩，1400家銀行票據運送危機解除。

中華快遞去年曾發動罷工，成功爭取加薪5千元，改善多年低薪不足3萬情況，勞資達成共識，加薪不影響績效獎金，績效獎金不得低於前2年平均值，不過春節前中華快遞僅先發放績效獎金1個月，工會不滿扣發，且未達前2年標準，春節前通過罷工投票，除爭取加發績效獎金外，也要求將每年調薪制度化，中華快遞今天(31日)下午2點召開董事會討論工會訴求。

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歷經3個多小時會議，董事會結果出爐，中華快遞企業工會理事長陳宏春表示，董事會通過工會最低要求，將補發1個月績效獎金，另通過每年固定加薪600元，雖不滿意，但工會決定罷工行動將暫緩。

中華快遞工會今下午也到交通部靜坐等候董事會消息，中華快遞工會表示，工會已經是第三度來到交通部前，主因就是中華快遞的董事會，包含郵政、華航席次已經過半，即使交通部部長王國材致電快遞工會理事長陳宏春，但快遞董事長薛門騫於協商時仍然沒辦法給予明確的答覆與承諾，而交通部也無法出面回應。

工會表示，工會代表改於中華快遞公司董事會外靜坐等候，直到董事會5點多結束，董事長薛門騫才出面表示績效獎金會補發到前兩年的平均，並儘量於2月底前發放，並已通過每年固定調薪600元。

工會強調，該結果是公司把一直以來欠員工的還給員工，目前工會訴求階段性達成，接下來勞資關係要穩定，公司就必須要有誠信，後續工會仍會持續跟公司協商，呼籲公司未來協商不要再拖延，交通部也不要再放任中華快遞董事會自作主張損害勞工權益。

