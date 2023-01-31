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決戰今日！中華快遞工會赴交部靜坐　獎金未補發「不排除2月罷工」

▲▼中華快遞工會今下午赴交通部靜坐，等待董事會討論加發績效獎金等結果決定罷工行動。（圖／記者李姿慧攝）

▲中華快遞工會今下午赴交通部靜坐，等待董事會討論加發績效獎金等結果決定罷工行動。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

決戰今日，中華快遞工會不滿績效獎金扣發1到1.5個月，爭取每年調薪制度化，春節前通過罷工投票，中華快遞今(1月31日)召開董事會討論工會訴求，結果傍晚出爐，工會今下午也赴交通部靜坐，靜待董事會結果，中華快遞工會理事長陳宏春表示，若結果不如預期，不排除2月啟動罷工，影響1400家銀行票據運送。

中華快遞去年曾發動罷工，成功爭取加薪5千元，改善多年低薪不足3萬情況，勞資達成共識，加薪不影響績效獎金，績效獎金不得低於前2年平均值，不過春節前中華快遞僅先發放績效獎金1個月，工會不滿扣發，且未達前2年標準，春節前通過罷工投票，除爭取加發績效獎金外，也要求將每年調薪制度化，中華快遞今天(31日)下午2點召開董事會討論工會訴求。

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中華快遞企業工會工會今下午也有10多人前往交通部前靜坐，等待中華快遞董事會開會結果，中華快遞工會理事長陳宏春表示，工會部分會員今下午到交通部靜坐，等董事會消息。

陳宏春說，交通部長王國材過年前打電話來，希望工會1月31日在董事會開會前不要有行動，工會已經配合，如果今天董事會結果不如預期，工會一定會有行動，不排除2月擇日發動罷工，時間點還不能透露。

陳宏春指出，全台有3千家銀行，中華快遞負責1400家銀行票據運送，一旦資方將工會逼向罷工，恐怕會影響全台1400家銀行票據跳票。

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