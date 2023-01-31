蔡政府都愛「鬼話官員」？　鄭麗文點名新內閣：馬屁團隊

▲鄭麗文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

陳建仁今（31日）上任行政院長，相關話題備受各界熱議。國民黨立委鄭麗文在臉書細數新上任行政團隊，並表示，蔡政府是不是都喜歡任用滿嘴鬼話的官員，「要確定是延續會做事團隊不是拍蔡EE馬屁團隊欸？」蔡政府罔顧民意，堅持任用與民意反指標的人來當官員，這樣的內閣改組陣容，應該只有總統自己滿意而已吧？

今天內閣改組完成，新上任的行政院長陳建仁也完成交接。鄭麗文一一點名，台灣停電跳電事件頻傳，能源政策跳票卻遲遲不下台，絲毫不用負責的經濟部長王美花；在蔡政府任內總共斷交8個外交國、而自己任內就佔了6國的外交部長吳釗燮；總是把「保證」掛在嘴邊卻件件跳票的農委會主委陳吉仲；護航高端、嘲諷郭董像是BNT推銷員的衛福部長薛瑞元；一碗蚵仔麵線還在20元的主計總處主計長朱澤民都繼續留任。

鄭麗文在說，新任外交部政務次長人事更是由當時滿口「吃萊豬可以換取加入CPTPP」的中經院WTO及RTA中心資深副執行長李淳擔任；參選花蓮縣長失利的Kolas Yotaka（谷辣斯·尤達卡），則是回任總統府發言人。

鄭麗文嗆，當初說台灣不缺電，能源政策怎麼會跳票？還能隨意修改能源政策的進度規劃？在自己任內斷交這麼多國家，身為外交部長結果一心卻想當國防部長？而掛了這麼多的保證，沒有一個是實現的！就連農產品外銷都沒辦法達成目標！還有物價一直在漲，大家都真的很想知道20元的蚵仔麵線在哪裡？其中最誇張的還是當初說吃萊豬可以換取加入CPTPP的李淳，現在萊豬進來台灣了，CPTPP名單裡有台灣了嗎？而Kolas Yotaka（谷辣斯·尤達卡）更是曾經因為酒駕，遭判刑2個月

「更不要說這個政府，要還稅於民還要等到4月？但5月又要繳稅了，蔡政府怎麼保證這次不會再超徵，不會年年都超徵？畢竟這個政府最不缺的就是說話不用負責、做錯不用下台的官員們」

鄭麗文轟，蔡政府是不是都喜歡任用滿嘴鬼話的官員，要確定是延續會做事團隊不是拍蔡EE馬屁團隊欸？蔡政府罔顧民意，堅持任用與民意反指標的人來當官員，這樣的內閣改組陣容，應該只有總統自己滿意而已吧？