苗栗火車頭園區2階段營運！最快5月開幕　「首座軌道沉浸式體驗」

▲苗栗火車頭園區2階段營運。（圖／台鐵局）

記者李姿慧／台北報導

台鐵參考日本大宮博物館營運模式，打造佔地5,700坪的苗栗火車頭園區，保存各式特色火車，園區內也打造文創小舖、火車頭主題餐廳、鐵道文物和列車展示等場域，將分兩階段營運，第一階段包括文創小舖和火車頭主題餐廳最快5或6月開幕，全區將於明年3月正式營運。

台鐵局為保存各式特色火車，於民國92年在苗栗火車站南側搭建苗栗鐵路機車展示館，提供民眾親近鐵道文化之寓教於樂空間，後因簡易棚架年久需進行翻修，108年起由客委會投入7.6億元預算，規劃整合鐵路一村舊宿舍、備勤宿舍、投煤練習場等區域，參考日本大宮博物館營運模式，打造佔地5,700坪的苗栗火車頭園區。

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▲苗栗火車頭園區2階段營運。（圖／台鐵局）

台鐵表示，第一階段工程包含願景館、微型聚落、文創小舖和火車頭主題餐廳，已於去年10月竣工，並由台鐵局提前完成招商，預計將於今年5月或6月開幕。另營建署在年底完成第二階段工程後，台鐵局除展示13輛經典車輛及豐沛的鐵路文化性資產外，將再運用1,500萬元預算，建置以聲光影音為主之公共藝術和相關軟硬體設施，提供民眾首座兼具知性與娛樂的鐵路文化沉浸式體驗景點。

台鐵指出，台鐵局預計將目前已完工的第一階段範圍營造為結合鐵道文物展示及在地客家文化的親民遊憩空間，其中文創小舖由工藝家進駐提供民眾相關手作體驗，微型聚落及主題餐廳預計引進知名餐飲及藝文連鎖品牌打造親子活動場域，願景館則展售客家在地美食及選烘咖啡，並由廠商不定期舉辦在地及鐵路相關活動。

▲苗栗火車頭園區2階段營運。（圖／台鐵局）

第二階段完工的主展區則包含轉車台大廳、列車展示館、投煤練習場及文物故事館等，遊客未來除可以至投煤練習場實際體驗與挑戰蒸汽火車司爐工14分鐘投煤360公斤的技術外，為了讓遊客沉浸在實體火車及虛擬光影交錯的場域，台鐵局將與藝術家合作，以聲、光、影、音建置鐵道與客家元素的藝術展品，全區預計今年底完工，明年3月正式營運。

台鐵局表示，期許未來以園區為核心，與功維敘隧道、舊山線軌道自行車、台灣客家文化館及客家圓樓整合為旅遊廊帶，成為推升苗栗觀光的火車頭。