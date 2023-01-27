台鐵開放228連假訂票　售出逾13萬張票「往花東剩零星座位」

▲台鐵開放228連假訂票，已經售出逾13萬張。（圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台北報導

台鐵局從今（27日）零時起，開放228連續假期訂票，根據台鐵統計，截至今天上午9時止，總計完成8萬542筆、13萬1801張訂票，訂票過程順利，也提醒民眾，台北往花東方向列車，在2月24日19時以後，以及2月25日12時以前，長途自強號僅餘零星座位，其他時段均有座位，中短途也有座位，而西部幹線的長途各時段自強號尚有座位，請民眾把握。

今年228連假共有4天，台鐵局也在今天零時起開放228連續假期（2月24日至3月1日）全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至今天上午9時止，總計完成8萬542筆、13萬1801張訂票，訂票過程順利。

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台鐵局指出，在東部幹線車票預訂概況部分，台北往花東方向，2月24日19時以後，2月25日12時以前，長途自強號僅餘零星座位。其他時段均有座位，中短途亦有座位，而在花東往台北方向，2月28日12至15時，長途自強號僅餘零星座位，其他時段均有座位。

至於西部幹線車票預訂概況部分，台鐵表示，台北往高雄方向、高雄往台北方向的長途各時段自強號尚有座位；南迴線車票預訂概況，高雄往台東方向、台東往高雄方向，長途各時段自強號尚有座位，其餘日期、車次尚有座位。

台鐵提醒旅客，完成訂票後，務必於2日內（含訂票當日）至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取車票，將在1月29日上午9時重新釋出，因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱台鐵局訂票網頁的剩餘座位查詢功能。