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前進總冠軍！樂天桃園棒球隊嘉義春訓　翁章梁打氣

▲▼樂天桃猿隊南下嘉義春訓，翁章梁期勉奪下總冠軍 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲樂天桃猿隊南下嘉義春訓，翁章梁期勉奪下總冠軍 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

在中華職棒擁有高人氣的樂天桃猿隊，1月26日至3月15日移師嘉義縣展開春訓，縣長翁章梁應邀參加開訓典禮，並發送球員玉兔紅包。翁章梁勉勵這支擁有優良傳統的球隊從嘉義出發，發揮戰力，向2023年總冠軍之路邁進。

▲▼樂天桃猿隊南下嘉義春訓，翁章梁期勉奪下總冠軍 。（圖／嘉義縣政府提供）

中華職棒樂天桃猿隊是一支擁有光榮傳統和高人氣的職業球隊，一軍和二軍19位教練、64位球員1月26日起移地嘉義縣立棒球場進行春訓，備戰新年度球季，球隊副董事長川田喜則、領隊浦韋青、總教練曾豪駒和今年加入桃猿隊的二軍總教練陳瑞振28日上午帶領球隊團拜，以及介紹今年加入桃猿陣容的8位生力軍，並喊出新球季「ready」的戰鬥口號。

翁章梁指出，嘉義的天氣非常好，非常適合職業球隊做為訓練場地，目前有桃猿和富邦兩支職棒球隊在嘉義縣為新球季熱身。樂天桃猿前身Lamigo Monkeys2013至2019年連續7年票房冠軍，並拿下總冠軍三連霸，運動經濟已是時代潮流，希望未來能有更多優秀的運動隊伍來到嘉義，大家一起努力，為發展地方運動產業做出貢獻。

▲▼樂天桃猿隊南下嘉義春訓，翁章梁期勉奪下總冠軍 。（圖／嘉義縣政府提供）

總教練曾豪駒勉勵球員記取上一個球季的考驗，新球季每一位球員都要做好「球場上的專注力」、「穩定的守備」和「提升內部競爭力」三件要求。

他強調，2022年度全年度冠軍總冠軍賽失利，但是希望球員一定要保持身體健康，輸球一起檢討，贏球一起喜悅，目標只有一個，就是拿下今年總冠軍。

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