老夫妻吃燒肉！她目睹「一群年輕服務生」超暖舉：台灣最美風景

▲服務生不厭其煩替老夫妻點餐。（翻攝自臉書社團「新竹大小事」）

圖文／鏡週刊

台灣最美風景真的是人！一名網友日前到新竹市一家燒肉店用餐，看到隔壁桌來了一對老夫妻，雖然倆老對用餐方式比較陌生，好在店內年輕人員耐心服務，甚至幫忙把食材一併烤完，讓她直呼彷彿見到一幅美景。

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原PO近日在臉書社團「新竹大小事」分享和丈夫一起到某知名燒肉店的用餐經驗，透露隔壁桌的客人是一對老夫妻，儘管不熟悉使用手機點餐與燒烤食材，但幾名年輕的服務生很有耐心地幫忙，令她忍不住PO文讚美。

▲服務生最後一併將食材烤完。（翻攝自臉書社團「新竹大小事」）

原PO表示，服務人員一開始就不斷貼心叮嚀店內座位下沉，請隔壁老夫妻入座千萬小心，得知兩老不會使用QR code點餐也貼心幫忙，期間老太太誤把生菜沙拉夾進烤盤時，服務人員也耐心替他們夾出來，最後甚至連食材也一併烤完，相當貼心。

看到如此窩心的一幕，原PO跟一旁的老公說，「希望我年紀大時有這份勇氣，努力去嘗試新的吃食，也要遇到一群好心的服務人員。」感謝這群年輕人讓她見到這幅美景。

網友們也紛紛留言肯定服務人員的態度，「好貼❤️的年輕人」、「之前去吃過 服務態度真的很好～～」「真棒，值得鼓勵，會想去的店家」、「希望好的服務可以被讚賞與尊重，不要養成一大批以為自己吃了好幾萬要多好服務的奧客」。

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