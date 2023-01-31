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舔「壽司郎醬油瓶」噁片瘋傳！17歲高中生GG了　業者怒開吉

日本一名17歲男子到壽司郎舔醬油罐、茶碗遭炎上。（翻攝自推特）

▲日本一名17歲高中生到壽司郎舔醬油罐、茶碗遭炎上。（翻攝自推特）

圖文／鏡週刊

許多餐廳都會有公用的醬料、可自取的杯碗等，但就算業者確實做好清潔，也難保不會遇到缺乏公德心的客人。近日在日本有一名17歲的高中男子到連鎖迴轉壽司店壽司郎（スシロー）用餐時，竟拿起桌上的醬油罐、茶碗狂吸狂舔，影片曝光遭到肉搜炎上。壽司郎昨（30）日表示此事已嚴重損害他們與客人間的信賴關係，將提出告訴。

日本推特29日瘋傳一段48秒的影片，畫面中一名年輕金髮男子在壽司郎用餐，他手上拿著公用醬油罐左顧右盼後，狂吸舔醬油罐的瓶口，接著再拿起上方自取的茶碗，舔了一圈碗緣後再放回去，最後他舔了舔自己的手指後，再用該隻手指摸了幾下轉盤上的壽司。

過分的惡搞影片讓網友怒了，該名男子被肉搜出是17歲、就讀某工業高校的學生，害得學校的Google名稱被憤怒的網友亂改，更要求學校必須出面說明、道歉。

苦主壽司郎也發表聲明，表示這件事對他們與客人間的信賴關係造成嚴重損害，對於看了該影片而感到不舒適的客人感到相當遺憾，強調他們在調查是否真的有發生此事時，就已對相關店鋪進行消毒，並對此事嚴正對待，將採取刑事與民事途徑究責，也會持續努力提供客人安全、安心的壽司。

事實上，早在社群媒體還沒如此發達時，就曾出現拿醬油罐插鼻孔等惡作劇，近期又再度「流行」起來，包含HAMA壽司（はま寿司）、藏壽司（くら寿司）等大型連鎖店都是苦主，有人會偷吃轉盤上其他客人的壽司，還有人直接用公用湯匙挖一大口茶粉塞進嘴裡，再噴得滿桌都是，多家受害企業均已公開表示將循法律途徑處理。

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