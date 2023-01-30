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北市80歲翁人行道賣花被檢舉　女警一查「背後心酸」反捐款

80歲老人靠賣花養養活自己、背後有讓鼻酸洋蔥！（景方提供）

▲80歲老人靠賣花養養活自己、背後有讓鼻酸洋蔥！（警方提供）

圖文／鏡週刊

有洋蔥！台北市80多歲老翁，過年期間沒在家含飴弄孫，反在中華路2段人行道上違規設攤賣花，遭到民眾檢舉，不過，泉州所女警李靜婷前去處理，卻發現老翁賣花背後，竟藏著令人鼻酸的不得已故事，因此，沒開紅單，反自掏腰包幫助老翁過好年！

中正二分局指出，泉州所女警李靜婷接到民眾報案到中華路2段307號現場，看見80歲老翁在人行道賣花，並未影響行人通行，依據道路交通安全處理細則第12條規定：行為人未嚴重危害交通安全、秩序，且情節輕微，以不舉發為適當者，僅施以勸導。

善心團體幫助老翁過好年。（警方提供）

▲善心團體幫助老翁過好年。（警方提供）

警方說，老翁很感謝女警沒開紅單，老翁告訴女警，他是低收入戶，育有3個兒子，長子因須撫養3個小孩，僅能自給自足無法提供經濟援助，另2個兒子因案入監服刑，無法善盡孝道，所領補助不夠繳付房租，所以出來賣花為生。

警方表示，女警除自掏腰包幫助老翁外，協助所內勤務的內湖紳士協會志工，也加入幫助老翁行動，給紅包、乾糧及白米等物資，讓老翁感到很溫暖。分局長李憲蒼肯定李員溫馨作法，並表示警察不僅要維護交通和治安，也要關懷弱勢族群！

▼女警李靜婷助老翁。（警方提供）

溫暖女警李靜婷助老翁。（警方提供）
 


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