　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌「我沒有要退休！」　太太洗畫筆助理、蘇巧慧跟孫女司機回來了

記者陶本和／台北報導

總統民選後任期最長的4年蘇內閣，正式劃下句點，新任閣揆陳建仁今（31日）正式上任，卸任院長蘇貞昌上午出席交接典禮時分享，他早上出門時鄰居問他「退休後要幹什麼？」他回，「我哪有要退休，生命就是我的任期，服務就是我的志業」。他說，剛辭掉一個工作，但要服務的還很多，可以告訴老婆，洗畫筆的畫家助理回來了，而未來立法院甲動，女兒又多一位可調配的司機，兩位孫女的阿公司機也回來了。

▲行政院長蘇貞昌於卸任交接典禮致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌於卸任交接典禮致詞。（圖／記者林敬旻攝）

蘇貞昌致詞時表示，早上要出門時候鄰居問他「現在退休後要幹什麼？」他說自己哪有要退休，生命就是他的任期，服務就是他的志業，他剛辭掉一個工作，但我要服務的事情還多得很，往後如果在老人共餐後，可以泡杯好茶給太太，告訴她，洗畫筆的畫家助理回來了，「她一定會很高興」。

蘇貞昌表示，如果立法院清晨要甲動，女兒不會再找不到司機，一定多了一個義務的司機可以調配。他笑著說，想想看下大雨，放學路上兩個孫女兒，阿公開車來接，她們歡呼的鑽進車裡，看到阿嬤準備的雞蛋糕，一定說「感謝阿公、阿嬤」，那是世間最真誠、最悅耳的聲音，所以如果有需要他服務的地方，讓人帶來舒服高興，他的工作多得很。

蘇貞昌透露，那天總統蔡英文介紹新閣揆後，陳建仁拉著他不讓他走，拚命拜託兩件事情要解決。他笑著說，陳建仁急成那樣，「一向從容優雅的大仁哥，你的苦日子要來囉！」

蘇貞昌表示，今天看滿朝文武，不論文官、武將，都是他非常好的夥伴，運籌帷幄、決勝千里、上馬擊賊，他們都身懷十八般武藝，不論是軟鞭、硬弓、長劍，功夫好得不得了，只要給他們充分尊重跟授權，幫忙排除部會之間不同意見，這個隊伍絕對會再創一番好成績。

蘇貞昌說，這是全國人民期待，也是他們大展身手的又一個機會，豐功偉業又一個機會，他給部會首長加油，給陳院長鼓勵，這團隊絕對會得心應手，「總統交辦任務再多都難不倒你，給你最高祝福，也期待精彩，我一定會大聲為大家喝采」。

蘇貞昌也透露，在幾週前某一天，在官邸總統堅持要送他上車，走著走著總統說，「蘇院長你以後不能不理我，打電話要接喔」，這時候蘇貞昌停下腳步，回過頭來哈哈大笑，「我說此去山高路遠，偏遠地方，我不過是一介草民」。

蘇貞昌表示，講到這裡時，總統皺起眉頭，他也頓了一下跟她說「放心」。蘇貞昌強調，想想看如果不是有台灣這麼好的國家，生在窮苦的他，怎麼能夠從最底層到最高層，今天要從國家最高行政機關大禮堂走出去，他會心懷這個國家，會由衷感謝這個國家、這塊土地，這2300萬人給他的栽培、機會與恩賜，「我力量雖然小，但國家如有需要，就算我一份」。

ET快訊
好貴的麥當勞！2人份「噴1000多塊」　眾人卻笑了：真愛無價
40歲沒專長能做什麼工作？　網一面倒推「1職業」：沒年齡上限
等了3年！拜登將解除新冠國家緊急狀態　時間點曝
蘇貞昌「仰天大笑」！　帶陳建仁逛院長辦公室　
4千噸「嘉義艦」入台中港　失控撞壞碼頭
本土劇女神日本泡湯「大尺度裸身」被拍！　鏡子反射神秘男站身後
「中影文化城」現況曝光！　五、六年級生回憶崩壞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

全力以赴！陳建仁：行政院長為人生最後政務公職

感謝蘇貞昌辛苦貢獻　賴清德期許陳建仁率團隊不辜負國人期待

藍營還在盤算蔡賴不合　他搖頭：絕對別小看新系

蘇貞昌爆料「那天陳建仁急成那樣」　笑「大仁哥苦日子要來囉」

蘇貞昌「我沒有要退休！」　太太洗畫筆助理、蘇巧慧跟孫女司機回來了

帶陳建仁逛院長辦公室！　蘇貞昌自曝「仰天大笑照」

陳建仁溫暖內閣今上任　郭正亮揭民進黨盤算「核心是鄭文燦」

李四川要恢復垃圾桶　柯文哲提2問題：不如教育市民「少產生垃圾」

不同調？民眾黨質疑陳內閣換湯不換藥　柯文哲卻喊：全換才戰略錯誤

LIVE／旗號有改、守護台灣的心不變！行政院今交接　陳建仁走馬上任

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

萌弟甜餵媽媽吃草莓❤️　卑微爸討食卻被塞竹籤

《兩個爸爸》樂樂18歲了！　同框「爸比」林佑威..網驚：都沒老

李荷妮產後秒打給媽：我好對不起妳　爆哭「不知生小孩那麼痛」

阿伯沒付車錢還搶司機帽　遭民眾報警！秒變孬道歉

Hani車震「裸背猛搖」太害羞！　揪ㄆ友實現性幻想..他暈船了QQ

外送員遭逼車故意撞倒　恐怖駕駛飆國罵動粗！

全力以赴！陳建仁：行政院長為人生最後政務公職

感謝蘇貞昌辛苦貢獻　賴清德期許陳建仁率團隊不辜負國人期待

藍營還在盤算蔡賴不合　他搖頭：絕對別小看新系

蘇貞昌爆料「那天陳建仁急成那樣」　笑「大仁哥苦日子要來囉」

蘇貞昌「我沒有要退休！」　太太洗畫筆助理、蘇巧慧跟孫女司機回來了

帶陳建仁逛院長辦公室！　蘇貞昌自曝「仰天大笑照」

陳建仁溫暖內閣今上任　郭正亮揭民進黨盤算「核心是鄭文燦」

李四川要恢復垃圾桶　柯文哲提2問題：不如教育市民「少產生垃圾」

不同調？民眾黨質疑陳內閣換湯不換藥　柯文哲卻喊：全換才戰略錯誤

LIVE／旗號有改、守護台灣的心不變！行政院今交接　陳建仁走馬上任

全力以赴！陳建仁：行政院長為人生最後政務公職

快訊／台經院估2023國內經濟成長率為2.58%　下修0.33個百分點

1月房貸利率將「大漲」！目前飆破1.86%　創7年新高

火星上有「泰迪熊」？　NASA拍到神奇隕石坑！嘴角微笑萌樣曝光

好貴的麥當勞！2人份「噴1000多塊」　眾人卻笑了：真愛無價

台積電股價漲多回跌12元至531元　聯電回購聯芯受阻股價跌0.9元

陸春節過後再掀復工「搶人戰」 「包機、包車、撒幣」全都用上

年後轉職爆發！　人力銀行：收假日履歷開啟157萬筆創新高

美防長抵南韓！投書《韓聯社》警告金正恩：攻擊南韓視為攻擊美國

又是還願怪客！北台中城隍廟遭埋生雞頭　他「天生公」當天落網

吉娃娃被「體重4倍」橘貓重壓　剩頭露出好無奈...媽：還好嗎

政治熱門新聞

這2人未入新內閣　郭正亮曝綠營大麻煩

最後一天到台大！柯文哲提觀察

林右昌深夜PO蹲地照　千字文檢討民進黨敗選原因

柯酸梁文傑：停掉兩岸交流才不雙標

蔡英文、捷克總統當選人通話15分鐘　帕維爾讚台灣不受威權脅迫

陳建仁內閣今上任　首件任務速發6千

帶陳建仁逛院長辦公室！　蘇貞昌自曝「仰天大笑照」

連台大學倫會認證陳建仁抄襲　王鴻薇爆：難道會是假？

李四川要恢復垃圾桶　柯文哲提2問題

陳建仁不放棄中研院49萬　洪孟楷：是否隨時會走人？

2024總統大選怎麼選？　吳子嘉嘆：我非常同情賴清德

議員批蔣萬安被侯友宜「牽著鼻子走」

與黨不同調　柯：內閣全換才戰略錯誤

侯友宜勝利之路？　黃暐瀚曝：做完民調、直接徵召

更多熱門

相關新聞

蘇貞昌爆料「那天陳建仁急成那樣」　笑「大仁哥苦日子要來囉」

蘇貞昌爆料「那天陳建仁急成那樣」　笑「大仁哥苦日子要來囉」

總統民選後任期最長的4年蘇內閣，正式劃下句點，新任閣揆陳建仁今（31日）正式上任，卸任院長蘇貞昌上午出席交接典禮時透露，總統蔡英文介紹新閣揆那天，陳建仁拉著他不讓他走，拚命拜託兩件事情要解決。他笑著說，陳建仁急成那樣，「一向從容優雅的大仁哥，你的苦日子要來囉！」

LIVE／旗號有改、守護台灣的心不變！行政院今交接　陳建仁走馬上任

LIVE／旗號有改、守護台灣的心不變！行政院今交接　陳建仁走馬上任

LIVE／陳建仁「溫暖堅韌」內閣名單1400公布

LIVE／陳建仁「溫暖堅韌」內閣名單1400公布

嘆陳建仁新內閣名單「苟延殘喘」　沈富雄曝唯一亮點

嘆陳建仁新內閣名單「苟延殘喘」　沈富雄曝唯一亮點

總統介入程度與內閣滿意度成反比

總統介入程度與內閣滿意度成反比

關鍵字：

蘇貞昌

讀者迴響

熱門新聞

王瞳拍《市井豪門》踩空跌落山坡

男子凍縮土地公廟　警抓人鼻酸

男生40歲後就可能「性慾變低、難勃起」！1飲品助養腎

彩券行傳尖叫　6同學刮中200萬+賓士

曾叱吒商場身價百億　沈慶京為何自嘆「難東山再起」

兒祭祖「問1句」狂高燒！收驚阿姨：煞氣很重

「初代星期三」麗莎洛林驚傳離世

淘汰！真人《魷魚遊戲》2參賽者偷做愛

桃園貨車逼退行人　影片紅到日本被罵爆

今晨3.9℃全台18縣市低溫　周四起2波變天點曝光

獨／解密「富邦Costco卡」首波權益　「早鳥店外優惠」將成標配

獨／30年超市收攤原因曝！死忠員工力挺寧可失業

捐精爽賺8千！五大條件曝　第4點「身體健康也不一定達標」

「這1牌」路上一堆人穿　內行3點分析：能不紅嗎

發熱衣3種穿法超NG！醫：愈穿愈冷

更多

最夯影音

更多
路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走
過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

萌弟甜餵媽媽吃草莓❤️　卑微爸討食卻被塞竹籤

萌弟甜餵媽媽吃草莓❤️　卑微爸討食卻被塞竹籤

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面