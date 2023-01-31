蘇貞昌「我沒有要退休！」　太太洗畫筆助理、蘇巧慧跟孫女司機回來了

記者陶本和／台北報導

總統民選後任期最長的4年蘇內閣，正式劃下句點，新任閣揆陳建仁今（31日）正式上任，卸任院長蘇貞昌上午出席交接典禮時分享，他早上出門時鄰居問他「退休後要幹什麼？」他回，「我哪有要退休，生命就是我的任期，服務就是我的志業」。他說，剛辭掉一個工作，但要服務的還很多，可以告訴老婆，洗畫筆的畫家助理回來了，而未來立法院甲動，女兒又多一位可調配的司機，兩位孫女的阿公司機也回來了。

▲行政院長蘇貞昌於卸任交接典禮致詞。（圖／記者林敬旻攝）



蘇貞昌致詞時表示，早上要出門時候鄰居問他「現在退休後要幹什麼？」他說自己哪有要退休，生命就是他的任期，服務就是他的志業，他剛辭掉一個工作，但我要服務的事情還多得很，往後如果在老人共餐後，可以泡杯好茶給太太，告訴她，洗畫筆的畫家助理回來了，「她一定會很高興」。

蘇貞昌表示，如果立法院清晨要甲動，女兒不會再找不到司機，一定多了一個義務的司機可以調配。他笑著說，想想看下大雨，放學路上兩個孫女兒，阿公開車來接，她們歡呼的鑽進車裡，看到阿嬤準備的雞蛋糕，一定說「感謝阿公、阿嬤」，那是世間最真誠、最悅耳的聲音，所以如果有需要他服務的地方，讓人帶來舒服高興，他的工作多得很。

蘇貞昌透露，那天總統蔡英文介紹新閣揆後，陳建仁拉著他不讓他走，拚命拜託兩件事情要解決。他笑著說，陳建仁急成那樣，「一向從容優雅的大仁哥，你的苦日子要來囉！」

蘇貞昌表示，今天看滿朝文武，不論文官、武將，都是他非常好的夥伴，運籌帷幄、決勝千里、上馬擊賊，他們都身懷十八般武藝，不論是軟鞭、硬弓、長劍，功夫好得不得了，只要給他們充分尊重跟授權，幫忙排除部會之間不同意見，這個隊伍絕對會再創一番好成績。

蘇貞昌說，這是全國人民期待，也是他們大展身手的又一個機會，豐功偉業又一個機會，他給部會首長加油，給陳院長鼓勵，這團隊絕對會得心應手，「總統交辦任務再多都難不倒你，給你最高祝福，也期待精彩，我一定會大聲為大家喝采」。

蘇貞昌也透露，在幾週前某一天，在官邸總統堅持要送他上車，走著走著總統說，「蘇院長你以後不能不理我，打電話要接喔」，這時候蘇貞昌停下腳步，回過頭來哈哈大笑，「我說此去山高路遠，偏遠地方，我不過是一介草民」。

蘇貞昌表示，講到這裡時，總統皺起眉頭，他也頓了一下跟她說「放心」。蘇貞昌強調，想想看如果不是有台灣這麼好的國家，生在窮苦的他，怎麼能夠從最底層到最高層，今天要從國家最高行政機關大禮堂走出去，他會心懷這個國家，會由衷感謝這個國家、這塊土地，這2300萬人給他的栽培、機會與恩賜，「我力量雖然小，但國家如有需要，就算我一份」。