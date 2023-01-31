蘋果更新官方iPhone回收價　五年前機型不降反增

▲蘋果更新官方回收價格。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果手機推陳出新，想要賣掉舊手機「回血」買新機，許多人都會參考蘋果官方的舊換新方案，近期蘋果也再度調整各機型的舊換新方案，有14款機型的收購價格「縮水」，最高少了1,500元，不過也有機型的回收價微幅回升。

根據蘋果官方公布的價格，縮水幅度最高的是iPhone 13 Pro，目前價格為17,600元，相較於前次調整的19,100元，整整少了1,500元，此外iPhone 13 Pro Max的收購價也少了1,400元，僅剩下20,400元。

▲蘋果官方iPhone回收價格。（圖／取自蘋果官網）

本次有五款舊機型維持原先回收價格，分別為 iPhone 12、iPhone Xs Max、iPhone Xs、iPhone XR、iPhone X。不過令人意外的是，有款舊機型的價格卻回升，iPhone 8的收購價從2,600元上漲到2,700元，雖然僅上漲100元，但官方調漲舊機型的回收價也是十分讓人意外。

如果尚未想要購買新機，還不準備買新裝置，仍可將現有的裝置進行折抵，蘋果會把與折抵價值相同的金額存進禮品卡，能隨時用來選購產品。