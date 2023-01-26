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社會 社會焦點 保障人權

失蹤少女遭友拉下海　阿兵哥「保護女友」也加入！結局慘了

記者黃翊婷／綜合報導

林姓職業軍人與未成年女友是北部某應召站的成員，該應召站主打幼齒，竟找來16歲少女接客，其中1人甚至是被朋友拉下海的「失蹤人口」。林姓軍人與曾姓馬伕一審均被判處2年有期徒刑，檢方覺得量刑太輕，2人則以「已經達成和解」為由上訴請求給予緩刑，最終獲得高等法院合議庭裁定宣告緩刑5年。

▲▼12歲小六女童遭到27歲滑雪男教練帶到旅館性侵得逞。（示意圖／CFP）

▲該應召站找來未成年少女從事性交易。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中提到，林姓軍人和女友A都是北部某應召站的成員，曾男則是馬伕，另外還有一名林姓男子擔任總機角色，負責透過通訊軟體微信（WeChat）媒介性交易；2021年4月間林男透過微信群組發送應召集團派工訊息，由林姓軍人、A女負責排班，找來B女負責接客2次，完事後收取的1萬元、8000元費用則由曾男保管，再依照集團指示匯入指定帳戶。

同年6月間林男在另一個群組發送派工訊息，同樣由林姓軍人、A女負責排班，但改由C女接客；曾男開車將C女送往汽車旅館，原本談好價錢為3000元，後來因為被警方查獲，而未完成交易。林姓軍人、曾男被逮之後，一審被法院各判處2年有期徒刑。

檢方認為量刑太輕並表示，該應召站主打幼齒學生，利用未成年少女心思單純、毫無社會歷練，媒介她們進行性交易，還會使用年輕女性的下體照誘惑男客；更諷刺的是，其中1女被逮時，警方一查才知道她已經被通報為失蹤人口，有輕度智能障礙，事後雖然受到安置，但還是要透過心理諮商、身心科藥物等各種方式協助穩定身心，一審量刑過輕，未能罰其當罰，難以達到懲罰之效，也無法令受害人接受，因此希望法官能做出更適當的判決。

林姓軍人則表示，他與B女、C女已經達成和解，也給付和解金，當初是為了保護女友，一時失慮才會加入應召站，協助犯罪所得的500元也是拿給女友，自己實際上並未得到任何利益，惡性並非重大。

曾男也表示，對於上述指控全部認罪，但他從事白牌車司機工作，為了賺取更多車資扶養父親、叔叔、阿嬤、未滿2歳的小孩以及當時尚在就學的前妻，經濟壓力沉重，加上車禍積欠18萬元醫療費用，才會誤入歧途，事後得知自己竟然成了馬伕便馬上收手，也與受害人和解，希望法官能從輕量刑。

全案上訴至高等法院，合議庭認為，林姓軍人、曾男都沒有前科，考量到他們是因為一時失慮才會觸法，事後也的確與B女、C女達成和解，並分別給付10萬元，相信應該已經知所警惕，不會再犯，最終判2人緩刑5年，緩刑期間付保護管束，還要在1年之內完成20小時的法治教育課程，全案仍可上訴。

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