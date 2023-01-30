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太陽能板鋼柱倒塌　黃偉哲責令限期改善否則將嚴懲送辦

▲台南市長黃偉哲帶隊視察海尾路段人行道太陽能板鋼柱，發現仍有完全阻礙人行道通行等等工程缺失，黃偉哲責令限期改善否則將嚴懲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲帶隊視察海尾路段人行道太陽能板鋼柱，發現仍有完全阻礙人行道通行等等工程缺失，黃偉哲責令限期改善否則將嚴懲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲30日帶隊視察海尾路段人行道太陽能板鋼柱，黃偉哲堅持徒步視察了1.5公里，對人行道上的鋼柱逐一實地查看，發現仍有許多的工程缺失及未達標準的地方，甚至人行道上尚有施工留下的大洞，完全阻礙人行道通行等等施工缺失，黃偉哲責令限期改善否則將嚴懲送辦。

▲台南市長黃偉哲帶隊視察海尾路段人行道太陽能板鋼柱，發現仍有完全阻礙人行道通行等等工程缺失，黃偉哲責令限期改善否則將嚴懲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲帶隊視察海尾路段人行道太陽能板鋼柱，發現仍有完全阻礙人行道通行等等工程缺失，黃偉哲責令限期改善否則將嚴懲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲帶隊視察海尾路段人行道太陽能板鋼柱，發現仍有完全阻礙人行道通行等等工程缺失，黃偉哲責令限期改善否則將嚴懲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲直言，這樣的工程品質無法令人接受，認為已對當地居民造成立即性的危險性，黃偉哲當場責令相關單位限期改善，否則將以公共危險罪送辦；黃偉哲當場要求工務局在30日函請厚固公司在7日內立即改善，倘逾期未果，將以終止契約，並由市府代為強制拆除，以守護市民公共安全、維護市民行的權利，公共工程不僅要如質完工，對施工過程、工安事故更是零容忍。

▲台南市長黃偉哲帶隊視察海尾路段人行道太陽能板鋼柱，發現仍有完全阻礙人行道通行等等工程缺失，黃偉哲責令限期改善否則將嚴懲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

工務局表示，海尾路的太陽能板設置工程，是由台南市政府工務局出租人行道，由厚固能源開發股份有限公司設置太陽光電設施(包含設計、施工、後續維護)，在去年發生傾倒事件後便已要求該公司立即處理改善，工務局指出，已經依照市長指示要求相關單位立即修正，若限期內未能有效處理，將不排除針對該公司進行訴訟與求償；工務局指出，針對工程，不僅要求如期如實完工，更要以維護公共安全為第一考量。

▲台南市長黃偉哲帶隊視察海尾路段人行道太陽能板鋼柱，發現仍有完全阻礙人行道通行等等工程缺失，黃偉哲責令限期改善否則將嚴懲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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