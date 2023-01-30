爌肉店老闆剛買的油豆腐不見了！女慣竊還裝傻...戰利品超驚人

▲台中豐原一名65歲曾婦是慣竊，29日到市場偷走大量蔬果、食物。（合成圖／記者許權毅翻攝、翻攝自Facebook／豐原好康聯盟社團(原創正版社團)）



記者許權毅／台中報導

太誇張！台中一名謝姓老闆昨（29）日前往豐原果菜市場採買油豆腐，不料將2袋商品掛在機車上，沒多久就被一名65歲曾姓婦人給偷走，監視器拍下曾婦突然回頭，徘徊觀望油豆腐後下手拿走，謝姓老闆氣得馬上報案。豐原警方獲報後調閱監視器，發現曾婦騎著小摩托車載著一箱棗子以及一大袋鳳梨、油豆腐以及青菜總計10袋商品回家，警方找上門後曾婦坦承犯行，自稱吃了安眠藥「不知道自己在做什麼」，仍被警方依竊盜函送。

事發在29日上午9點多，開設爌肉店的一名謝姓老闆，騎車到豐原果菜市場買8斤油豆腐，準備回去滷製販售，不料把車子停放在豬肉攤前聊天，一轉眼東西竟被一名看似平凡的婦人給拿走。監視器拍下，婦人手上已經滿滿商品，突然不斷張望，留意一旁是否有人注意，下秒就下手行竊，快步離開。

▲一名謝姓老闆氣憤表示，把油豆腐放在機車上沒多久就被偷走。（圖／翻攝自Facebook／豐原好康聯盟社團(原創正版社團)）



謝姓老闆氣得向豐原派出所報案，警方調閱監視器才發現是65歲曾婦，曾婦過往就有竊盜前科，人就住在附近，不到1小時就找到曾婦。豐原派出所副所長曹志瑋表示，員警找上門後，曾婦馬上坦言自己有偷東西，一大袋鳳梨、一箱棗子跟大袋油豆腐都是竊取而來，總計已有3人受害，其他青菜、豆皮、蒜頭總計約10袋，當中是否還有竊取而來的商品？但曾婦說詞不清，警方不排除有更多受害者，持續調查偵辦中。

▲曾婦當日從市場帶回1箱棗子跟10袋蔬果食材，當中至少有3樣是竊取而來，其他商品是否也是贓物，曾婦說詞不清，難以交代清楚 。（圖／記者許權毅翻攝）



據悉，曾婦過往就有偷竊紀錄，且都是偷取果菜這類小商品，曾婦向警方供稱，自己因為有服用安眠藥，犯案當下也不知道自己在做什麼，但偷竊屬實，警方訊後依照偷竊罪嫌函送台中地檢署偵辦，已知有主人的贓物則退還給受害民眾，未知的交給市場管委會處理。