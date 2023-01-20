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寒假閱讀節　北市圖推「閱讀波蘭壯闊」主題活動

▲台北市立圖書館寒假推出「閱讀波蘭壯闊」主題活動。（圖／翻攝台北市立圖書館網站）

▲台北市立圖書館寒假推出「閱讀波蘭壯闊」主題活動。（圖／翻攝台北市立圖書館網站）

記者楊惠琪／台北報導

春節期間不想到熱門景點人擠人，也可安排圖書館書香之旅，台北市立圖書館配合第31屆台北國際書展「閱讀的多重宇宙」，自1月20日至2月12日推出「閱讀波蘭壯闊」寒假閱讀節主題活動，透過多元豐富的閱讀推廣活動，幫助讀者認識蘊含豐富歷史文化的波蘭。

北市圖針對國小學童，設計寒假閱讀學習護照，提供許多紙本閱讀素材，讓小朋友們能透過一本本的好書閱讀更加認識波蘭不同面向的美麗風貌，除了實體入館外，也可參與「線上寒假閱讀節」，使用網路資源也能完成學習護照闖關任務。館內也推出手作體驗「波蘭口哨造型可愛的小工藝品」、「波蘭工藝品-孔雀眼硅藻杯墊彩繪」與林老師說故事「跟著繪本遊波蘭」等活動。

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北市圖寒假閱讀節也為青少年讀者推出一系列主題活動，包含書展、講座、電影欣賞等，將播映《只有悲傷才是美麗的》、《人生多美好》與《穿條紋衣的孩子》等經典好片。

北市圖指出，即日起可至北市圖總館、分館及民眾閱覽室領取寒假閱讀節學習護照，並自1月20日起至北市圖總館、分館及民眾閱覽室進行認證，或至北市圖網頁線上寒假閱讀節進行線上填答。在活動期間完成者還能獲得閱讀證書及精美小禮物。詳細活動內容請至北市圖網頁「2023年寒假閱讀節─閱讀波蘭壯闊」專頁查詢。

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