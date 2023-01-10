「台北國際書展」亮點展區搶先看！打造工地、候車亭、多重宇宙

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2023台北國際書展亮點展區搶先看！打造工地、候車亭、多重宇宙

▲▼2023台北國際書展主題為「閱讀的多重宇宙」，打造五感體驗，也有各式趣味的亮點展區。（圖／文化部提供）

▲2023台北國際書展主題為「閱讀的多重宇宙」，打造五感體驗，也有各式趣味的亮點展區。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

「2023台北國際書展」先前公布主題國為波蘭，今（10）日再度公開國內幾個亮點展區，像是童書區有海洋主題；書展大賞館展示金鼎獎、金漫獎作品；數位主題館打造通往不同閱讀宇宙的候車亭；公民書區打造「讀字工地」等，呼應書展主題「閱讀的多重宇宙」，1月31日～2月5日於世貿一館舉行。

今年台北國際書展主題為「閱讀的多重宇宙」，主題展區及重要活動也融入了「聽覺」、「嗅覺」、「觸覺／味覺」設計，讓參觀讀者有豐富的五感體驗；更特別展現國家語言的多元面貌，並推動「淨零排放」試辦。

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▲▼2023台北國際書展主題為「閱讀的多重宇宙」，打造五感體驗，也有各式趣味的亮點展區。（圖／文化部提供）

▲2023台北國際書展主題為「閱讀的多重宇宙」，打造五感體驗。（圖／文化部提供）

其中「童書主題館」海泱泱由座頭鯨等16種海洋生物引導，帶領親子從立體結構、平面意象和文字作品等各面向探索海洋的神秘。海泱泱童書主題館內以繪畫的童心、美術的視覺、工藝的觸感、知識的基底、閱讀的路徑、互動的趣味等，形塑海洋意象與想像力，以插圖圖卡顯示海洋生物中文、臺羅拚音，融入聲音元素，介紹16種海洋生物。

「數位主題館」將展區打造成通往不同閱讀宇宙的「候車亭」，透過三種情境式展區設計及一個體驗區，以數位內容平台閱讀器為飛行器，帶領讀者探索數位閱讀與紙本閱讀的異與同。

▲▼2023台北國際書展主題為「閱讀的多重宇宙」，打造五感體驗，也有各式趣味的亮點展區。（圖／文化部提供）

▲「童書主題館」海泱泱由座頭鯨等16種海洋生物引導。（圖／文化部提供）

「書展大賞館」展示金鼎獎、金漫獎、文化部青創獎助作品、書展大獎及OPENBOOK好書獎之得獎作品，展館布置融入淨零概念，全館以可回收之UV蜂巢紙版布展，完全無使用木頭及塑膠，是一座環保概念館。

「書展文學書區」由臺灣文學館策劃，邀集九歌、文訊、印刻文學、洪範、爾雅等文學出版社，以「文學出版的技藝/記憶」為題，集結仍在文壇燃燒且曾獲金鼎獎「特別貢獻獎」的文學職人、「人文藝術類雜誌獎」的文學出版社，從各種面向，深入文學出版、文學雜誌的工作現場，揭露文學書籍背後的出版流程，呈現文學職人的職/志業精神。

「公民書區」繼2022年「讀字便利店」之後，2023年將以「工地」為主題呈現，包含獨立出版聯盟的「讀字工地」、台灣獨立書店文化協會「拾年工寮」，以及NGO團體「讀力公民行動」的「戰車」開進「拾年工寮」，化身為工地常見的發財車，開進獨字工地中為公民發聲的舞台，在閱讀之餘，在車上一同討論議題。

書展還特別企劃「傾聽異音」主題之夜，「傾聽」所展現的好奇、開放、同理，是欣賞差異、構成多元文化的核心，策展人李明璁邀請不同領域的創作者、名人、波蘭詩人，以自己的母語或臺灣手語朗讀心儀的書籍，分享多元語言和觀點的聆賞經驗。

▲▼2023台北國際書展主題為「閱讀的多重宇宙」，打造五感體驗，也有各式趣味的亮點展區。（圖／文化部提供）

▲台北國際書展與北北基圖書館也盛大串聯「2023寒假閱讀節」。（圖／文化部提供）

台北國際書展與北北基圖書館也盛大串聯「2023寒假閱讀節」，自1月20日～2月12日，在近140間圖書館舉辦波蘭主題書展、講座、電影欣賞、說故事活動，相關訊息可上2023台北國際書展-線上書展「樂遊圖書館」查詢。配合波蘭主題國，書展精心規劃寒假閱讀學習護照，完成後可攜帶各圖書館借閱證與閱讀學習護照，至圖書館兌換獎勵，並至台北國際書展服務台兌換閱讀好禮。並歡迎學生組團參加「寒假趣書展」活動，報名團體或10人以上學生團體進場完成闖關活動，可換取書展紀念品，每日限量，贈完為止。

文化部也表示，為鼓勵更多民眾參加書展，只要18歲以下民眾，或持展期當日高鐵台鐵桃園以南、宜花東票根者免費入場；另外籍人士持護照及居留證亦可免費入場參觀。

書展已於即日起開放預售票銷售，響應節能減碳，現場將全面採用交通卡入場，不另設售票亭，若現場有購買紙本票需求者，可至世貿信義路出入口大會服務台購票。

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