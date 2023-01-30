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30年廂型車引擎蓋冒煙　駕駛急搬冷媒罐...下秒整輛車燒成火球！

▲年後上班首日，老舊廂型車火燒車。（圖／民眾提供）

▲年後上班首日，老舊廂型車在幹道火上燒車。（圖／民眾提供）

記者楊熾興／桃園報導

陳姓男子30日上午駕駛廂型貨車行經桃園市大興西路二段在停等紅燈時，發現車輛引擎蓋冒煙，立即擺放圓錐警示及通報消防隊，同時將車上危險的冷媒罐移出後，隨即車輛起火燃燒濃煙竄天，整部車輛陷入火海，火勢不到半小時即撲滅，但廂型車已燒毀，所幸無人傷亡。

▲車輛瞬成火球，濃煙竄天。（圖／民眾提供）

▲車輛瞬成火球，濃煙竄天。（圖／民眾提供）

今日是春節連續假期的上班日，上午9時許，從事冷媒空調的陳姓男子駕駛30餘年廂型貨車載冷媒上班途中，行經桃園區大興西路二段(往交流道方向)停等紅燈時，發現車輛引擎蓋冒煙，於是立即擺放圓錐警示，並通報消防隊，為免發生不測，立即將車載運的冷煤搬出。

▲▼警方將燒燬車輛吊離移除。（圖／桃園警分局提供）

▲▼警方將燒燬車輛吊離移除。（圖／桃園警分局提供）

▲▼警方將燒燬車輛吊離移除。（圖／桃園警分局提供）

不久車輛起火燃燒並冒出黑煙，雖然後方公車司機提供滅火器滅火，但因火勢凶猛於事無補，隨即整部車成一團火球濃煙直竄，目擊民眾直言，「太扯了吧，燒成這樣」。桃園分局埔子派出所接獲通報，立即派遣警網封鎖該路段進行交通管制，並配合消防人員救災滅火，火勢不到半小時即撲滅，警方研判為車子零件老舊導致火燒車，燒毀車輛已移置，後續聯絡清潔隊到場進行路面清潔以維護行車安全。

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