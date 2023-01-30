LIVE／陳建仁「溫暖堅韌」內閣名單　陳宗彥1400公布

▲陳建仁將出任行政院長。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院長蘇貞昌30日上午召開臨時院會總辭，蘇內閣4年任期正式劃下句點，前副總統陳建仁預計在31日正式接掌閣揆，在此之前，行政院秘書長李孟諺、準發言人陳宗彥今天下午2點召開記者會，公布新內閣名單，除了部會首長外，各部會次長人選也將一併公布。《ETtoday新聞雲》將全程直播。

今年初在立法院預算會期落幕後，蘇貞昌第一時間驅車前往總統府向總統蔡英文請辭，雙方懇談超過1個多小時後，蘇貞昌透過臉書向國人宣布，他已經向總統請辭，而他也會帶領團隊進入看守期，度過農曆春節；總統府上周舉行記者會，宣布將由前副總統陳建仁接掌閣揆一職，後亦陸續公布新閣員名單。

陳建仁內閣定調「溫暖堅韌」，根據目前釋出的閣員名單，除了留任者外，共納入9名「新成員」擔任部會首長，包括：內政部長林右昌（前基隆市長）、行政院發言人陳宗彥（原內政部政務次長）、政務委員李永得（原文化部長）、文化部長史哲（原高雄市副市長）、國立故宮博物院院長蕭宗煌（原文化部政務次長）、財政部長莊翠雲（原財政部政務次長）、僑委會委員長徐佳青（原僑委會副委員長）、海委會主委管碧玲（原民進黨立委），以及原能會主委張靜文（原原能會副主委）。