查Google地圖「北高開車僅3.5小時」？網解惑：滿足「3狀況」可到

▲不少人出門都會使用Google地圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者鄭文晴／綜合報導

從台北開車到高雄至少需要4-5小時的車程時間，不過近日一名網友表示，自己要開車下高雄看生病的阿嬤，沒想到打開Google地圖一看，預測路線居然只要3個半小時，讓他驚呼「台北開車到高雄變快了嗎？最近有蓋什麼快速道路嗎？」文章一出引起網友熱烈討論，大多人都認為出發時間以及車速才是時間差異的關鍵點。

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▲原PO查台北開車到高雄只需要3.5小時。（圖／翻攝自PTT）

原PO在PTT以「台北開車到高雄變快了嗎？」為題發文，表示因為要開車下高雄看生病的阿嬤，結果打開Google地圖搜尋路線後被嚇了一跳，預測路線只要3個半小時，而自己的印象中光是到台南就需要3個多小時，所以到高雄至少也要5個小時，「一些車手才有辦法3、4小時從台北到高雄吧」，不知道是不是最近有蓋新的快速道路，「查了一下網路都是差不多的資訊，開車北高也是都4、5小時，還是我谷歌壞了？」

貼文一出引發熱議，對於原PO的疑問，有經驗的網友表示，不同時間出發預測的時間都會不相同，再加上白天跟晚上不同，晚上沒龜車所以可以開得很順，Google地圖的時間是即時路況估算，所以當下查到的時間並不準確。

不過也有不少網友真的能3個半小時到高雄，但必須要「沒塞車」、「不休息」，且車子時速保持在100，還可能會提早到高雄。