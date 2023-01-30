開工日來看今年還有7段連假！　最划算「請2天放9天」

▲春節連假除夕至初五，台南主要景點參觀人數已累積突破550萬，其中鹽水月津港燈節及龍崎空山祭超過30萬人。（圖／記者林悅翻攝）



記者崔子柔／綜合報導

農曆春節10天連假結束，不少上班族在今（30）日開工，但今年其實還有7段3天以上的連假，其中清明連假更是可以「請2天放9天」，只要妥善利用特休，就有足夠的時間好好休息、規劃。

根據本站先前報導《請4天休16天！「2023請假攻略」一圖看 8個連假狂休60天爽翻》，其中還沒結束的假期包括：

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一、228紀念日｜請3天休9天：2/25－3/5（請3/1－3/3）



二、清明節｜請2天休9天：4/1－4/9（請4/6、4/7）



三、勞動節｜休3天：4/29－5/1



四、端午節｜請3天休8天：6/18－6/25（請6/19－6/21，6/17補班補課）



五、中秋節｜休3天：9/29－10/1



六、國慶日｜請3天休9天：10/7－10/15（請10/11－10/13）



七、跨2024年元旦｜休3天：12/30－1/1

▲2023年請假攻略。（圖／記者曾筠淇製）



為了讓連假更完整，有些日子屬於彈性放假，但仍要在其他時候補班，2023年共有6個補班日，依序為1月7日、2月4日，2月18日、3月25日、6月17日、9月23日。