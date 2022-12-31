請4天休16天！「2023請假攻略」一圖看　8個連假狂休60天爽翻

▲2023年請假攻略。點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製）

記者曾筠淇／綜合報導

今天是12月31日，準備迎接新的一年，當然要來看看有多少連假可以好好放鬆！《ETtoday新聞雲》也為讀者整理出2023年的請假攻略，而休息時間最長的就屬農曆春節，可從1月20日放到29日共9天，若善用特休多請4天，假期則可拉長到16天，讓你放到忘記怎麼工作！

特休只有這麼幾天，一定要好好規畫才能發揮最大效益。2023年共有8個連假，如果嫌假期不夠長，可以參考下述方式來請假，獲得完美的假期。

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元旦｜休3天：12/31－1/2

農曆春節｜請4天休16天：1/14－1/29（請1/16－1/19）

228紀念日｜請3天休9天：2/25－3/5（請3/1－3/3）

清明節｜請2天休9天：4/1－4/9（請4/6、4/7）

勞動節｜休3天：4/29－5/1

端午節｜請3天休8天：6/18－6/25（請6/19－6/21，6/17補班補課）

中秋節｜休3天：9/29－10/1

國慶日｜請3天休9天：10/7－10/15（請10/11－10/13）

一則以喜，一則以憂。為了讓假期更完整，有部分日子彈性放假，而相對的，當然就要補班。以農曆春節來看，行政院人事行政總處指出，1月20日（小年夜）原應在1月14日補行上班，但1月14日適逢112學年度大學學科能力測驗，所以改於1月7日補行上班；1月21日至24日（除夕、春節）含2日例假日，於1月25日至26日補假，1月27日調整放假，將於2月4日補行上班。

▲紅框為補班日。點圖可放大。（圖／翻攝自行政院人事行政總處）

2023年共有6個補班日，依序為1月7日、2月4日，2月18日、3月25日、6月17日、9月23日。消息讓不少網友紛紛直呼，「明年3月要工作24天」、「休一天超累」、「北部人根本不需要提早放」、「小年夜的氣氛淡到不行，沒必要彈性放假」、「有連假需求的人會自動請假，不用幫連假」。但也有網友認為，「星期六補班還不錯，人少很多」、「通常不是特休去填那個星期六嗎」、「連假比較爽吧」。