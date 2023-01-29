快訊／高雄再爆命案！BMW違停知名百貨旁　開門驚見男子陳屍車內

▲高雄成功路、時代大道路口一台BMW上驚見男子陳屍車內。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

高雄市前鎮區知名百貨公司旁邊的時代大道跟成功路交叉口，今（29）日中午12點多被民眾發現一輛白色BMW轎車停在紅線上許久，靠近一看，竟然有人在車內一動也不動，趕緊報警，警、消到場後發現，有一名男子陳屍車內，已經明顯死亡，目前警方正處理釐清當中。

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