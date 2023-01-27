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高雄洗衣店15年前大火帶走一家四口　竟是大學講師犯案

陳姓大學講師丟擲汽油彈縱火，奪走4條人命。（示意畫面）

▲陳姓大學講師丟擲汽油彈縱火，奪走4條人命。

圖文／鏡週刊

高雄左營一家洗衣店十多年前遭人投擲汽油彈縱火，奪走四條人命，雖然目擊者指認，縱火犯看起來很像住在洗衣店隔壁的陳姓大學講師，但因沒有其他積極證據，案情一度陷入膠著。不過，警方訪查時，在陳身上發現燒燙傷痕跡，懷疑他涉有重嫌，因此聲請搜索，結果在他母親房內，發現與汽油彈引信同樣材質、織法的棉布條，成為他行凶的鐵證。

2007年6月5日清晨五點多，高雄左營龍華市場附近的洗衣店冒出火勢，大火一下子燒到洗衣店二、三樓。當時在一樓燙衣服的汪姓老闆娘發現火勢後，立刻呼喊在一樓後方洗衣服的二兒子救火，並呼叫在二樓睡覺的大兒子夫婦一家四口逃命，但短短不到3分鐘，大火便吞噬洗衣店一至三樓，消防隊抵達現場後，發現老闆娘二個讀小學的孫子跑到父母的房間，4人送到醫院時均已死亡。

▼警方認定住在洗衣店隔壁的陳姓講師涉嫌重大，將他逮捕到案。

警方認定住在洗衣店隔壁的陳姓講師涉嫌重大，將他逮捕到案。（東森新聞提供）

警方調閱附近大樓監視器，發現歹徒拿著瓶子徒步走向標的物縱火，一名住戶告訴警方，歹徒長得很像住在洗衣店隔壁的科技大學陳姓講師，洗衣店老闆娘的二兒子也告訴警方，陳男一年前開始，曾多次酒後向他母親借錢，但從來不還，有一次他要借200元，母親只給50元，對方因此生氣離開。

▼被當成汽油彈引信、未燒完的棉布條，成為破案關鍵。

被當成汽油彈引信、未燒完的棉布條，成為破案關鍵。（東森新聞提供）

另一方面，有向陳母租屋的房客向警方透露，曾在租屋處的儲藏室看過被製作成汽油彈的方形酒瓶一樣的酒瓶。警方訪查時也發現，陳的右手肘關節處有一條燙傷的痕跡，認為他涉嫌重大，因此聲請搜索票到他家裡搜索。在陳母的房間內，找到她十多年前幫人代工縫布邊用的V字形織法布條，與被當成引信的棉布條比對，確認兩者的編織方法、材質成分完全一致。

警方另外查出，陳男有多年精神病史，根據醫療紀錄，陳透露會有想殺人、放火的衝動，且幻想自己是老大，有人要追殺他，有嚴重的妄想症。儘管陳始終否認犯行，但法院依目擊者指證及縱火布條等物證，認定他縱火害死四命。不過，審酌他長年罹患精神疾病，最後將他依殺人罪判處無期徒刑定讞。

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