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長庚團隊開發VR園藝任務　能強化長輩心智認知功能

▲長庚大學團隊開發VR園藝生活情境訓練，可讓使用者沉浸其中完成任務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲長庚大學團隊開發VR園藝生活情境訓練，可讓使用者沉浸其中完成任務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

長庚大學職能治療系老師吳菁宜、莊宜靜與電機系林韋丞跨領域合作，打造虛擬實境（VR）園藝情境任務，設計整套心智活動訓練，讓高齡者可沉浸其中，透過遊戲方式強化心智與促進認知功能進步。研究團隊努力多時已逐步完成技轉與成立新創公司，未來將商品化研發成果，為長輩們打造「後疫情時代新生活運動」。

長庚大學電機系教授林韋丞表示，團隊透過執行國科會「國際產學聯盟計畫｣與長庚大學技術產創中心「創新原型計畫｣，共同催生這項研究成果，開發的技術可應用於社區長者，已驗證此項技術可解決目前心智衰退臨床問題，團隊已陸續發表國際期刊與研討會論文，並獲得多個獎項肯定。

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▲長庚大學團隊參加「新創嘉年華比賽」榮獲元宇宙組「最接地氣獎」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲長庚大學團隊參加「新創嘉年華比賽」榮獲元宇宙組「最接地氣獎」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

研究團隊應用高解析度大於1000dpi與幾近同步顯示面板，採用有實證驗證的訓練活動，讓認知衰退長者沉浸於虛擬實境，在最貼近生活情境場景中，可讓長者從事感興趣的大腦園藝訓練活動。透過系列情境任務，即可提升長輩各式基本與進階認知功能，包含持續性、分散性注意力以及處理速度能力、工作記憶力與執行功能。系統還可視長者執行表現，決定難度提高或降低，給予更適切的挑戰任務。

此外，系統還可統整分析訓練過程中蒐集數據，轉化為表現能力，以對應認知能力進步程度。過去兩年團隊已完成硬體與軟體的整合，依據臨床反饋逐步修正軟體內容，並以精緻化硬體操作方式。研究團隊已於2021年底完成商品機開發後進行社區臨床試驗，陸續獲得正向實驗數據，已發表於研究期刊。

長庚大學技術合作處指出，這項成果已於2022年獲得中華民國發明專利，並在北市府產業發展局、經濟部中小企業處與臺北創新實驗室等多單位共同推動的「新創嘉年華」比賽中榮獲「最接地氣獎」。2022年底，研究團隊自籌設立「悅陽健康科技股份有限公司」，與校方簽訂技術移轉合約，成為由學校技術移轉衍生的新創公司。

▲VR園藝生活情境心智訓練實例包括播種、施肥、澆水、採收等內容。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲VR園藝生活情境心智訓練實例包括播種、施肥、澆水、採收等內容。（圖／記者沈繼昌翻攝）

值得一提的是，林韋丞以半導體晶片電子電路系統與面板驅動晶片的知識，鏈結產業資源，將職治系臨床實證心智訓練內容，與電機系技術團隊共同合作開發投射於沉浸式人機裝置介面。研究團隊期待新創公司商品化研發成果，能透過沉浸式模擬園藝生活情境訓練，增加長者參與動機，進而讓心智能力類化至日常生活應用中。 

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