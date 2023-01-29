侯友宜攻2024等黨中央給契機？　學者：初選怎麼訂考驗朱立倫智慧

▲新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

新北市長侯友宜被外界認為是國民黨參選2024總統的強棒，然因侯還具有新北市市長身分，到底要如何出場備受外界關切。近來隨著中廣董事長趙少康及孫文學校總校長張亞中宣布參選，黨內醞釀一股要辦初選的聲浪，讓參選的人透過公平機制出線，但這樣是否會成為侯友宜的阻礙？學者認為，侯友宜要出場，一定要等黨中央作球，為其鋪排解套，但國民黨一定要辦初選，一切照著制度走是最穩妥的方式，至於初選如何辦，則要考驗朱立倫的智慧。

趙少康日前呼籲，國民黨應在3、4月辦理黨內初選，且必須尊重黨員意見，除民調外，黨員投票占比應至少30%。張 亞中則主張，總統初選應採黨員投票、民調各佔一半比例，如果最後沒有初選，國民黨就不是民主政黨。針對趙、張兩人要求一定要有黨內初選，一般咸認，若黨中央真的要啟動初選作業，不論是被動或主動，侯友宜可能得在今年春假連假後表態是否參選。

文化大學廣告學系教授鈕則勳認為，侯友宜若要出場，一定得是被動，要黨中央作球，為其鋪排解套，畢竟他仍在任期中，若自己主動爭取，會予綠軍操作的口實。一旦所有想參選的人都浮上枱面後，黨中央勢必要辦公平公正透明的初選，絕不能像九合一大選由黨主席徵召，因為那不符合正當性；畢竟總統大選的規格和縣市長的規格差距太大，若朱仍想以徵召方式來決定人選，除了沒有辦法突顯公平及公信力，反而會讓衝突檯面化，更有可能致黨內分裂未戰先敗。

「朱立倫即便是黨主席，但針對總統大選，也不可能有他說了算的能耐，畢竟國民黨如果再輸，就得走進歷史了」。鈕則勳建議，黨中央若辦初選，千萬不要存有想卡任何人的想法，一切照著制度走是最穩妥的方式，朱一直念茲在茲的團結也就可以期待。若是黨中央存有私心想要以誰來卡誰，或者只想為某人量身訂作，問題就會複雜化、衝突更會檯面化，一手好牌又會打到爛。

鈕則勳提到，從現今的民調支持度來看，侯友宜確實是藍軍最強而且可能勝選的人，其實已經符合朱立倫「找最強人選」的條件，所以朱未必一定要捨近求遠，從黨外去找郭台銘，畢竟此舉仍會被認為又像2018年吳敦義找郭台銘制衡韓國瑜的戲碼，反而治絲益棼，殊不知「眾里尋他千百度，驀然回首，那人卻在燈火闌珊處」。

所以他建議，朱立倫不如多花些心思想想怎麼幫侯友宜作鋪墊，減輕因為轉戰而被綠軍貼上落跑標籤的衝擊，補強侯友宜兩岸國際的弱勢，這樣不只是勝選的終南捷徑，也是朱侯雙贏的關鍵密碼。

台師大政研所教授曲兆祥也提到，侯友宜是新北市長，他何時要宣布，還有怎麼宣布，都是侯的選戰策略，但現在黨內已經有其他競爭對手了，未來會不會有更多人跑出來不一定，侯現在雖然是呼聲最高的人選，但既然有對手，就一定要辦黨內初選，一切按照規則走，再多的紛爭也可以平息，但初選制度如何訂定，則要看朱立倫的智慧。

至於外界認為黨內辦初選，可能對侯友宜是一項阻礙，甚至會有裂痕？曲兆祥說，有競爭並不是壞事，雖然有競爭難免會出現裂痕，但這都不是大問題，以政治學的角度來說，在他看來這次初選會有競爭，但不會有競爭性，因為侯目前民調還是最高的，主要還是要看黨內遊戲怎麼訂。

