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離職了然後呢　職場作家給3大方向教你面對待業空窗期

▲上班族（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲待業空窗期間，除了讓自己好好休息，更可以好好思考未來職涯規劃。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者洪菱鞠／綜合報導

進入職場工作一段時間，常見有人因為倦怠而提出離職，就算「裸辭」也想走，打算先好好休息一陣子，再找下一份工作，但面對待業空窗期難免有些不安與茫然，身兼職場作家的金湖在《離職說明書》中提到，這段時間正好可以思考下一步，並回顧自己的職涯和生活，他也提出3大方向指出如何面對離職後的時間。

作者：金湖（김호）
摘自：采實文化《離職說明書：擺脫萬年社畜心態，培養「專業工作者」的十項核心力，隨時離職都不怕！》
●精選書摘

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「我辭職了。」好久不見的A傳來了意外的消息。問他是怎麼回事，他說也不是要跳槽到其他地方，只是覺得很倦怠，想先休息一下。我在辭職之後也休息了半年，因此大概可以體會他的話。「離開工作休息期間做什麼好呢？」他問道。在未決定好去處之前就先遞了辭呈，心裡自然會覺得不安，可能會問自己辭職這個決定到底對不對，但是沒有必要對已經做出的決定感到後悔。相比之下，拋開熟悉、思考如何開闢新的道路更重要不是嗎？

在確定去處後提交辭呈，可以趁休息期間思考下一步工作該如何做好。像A的狀況，還未決定去向，就嚴肅地回顧一下自己的職涯和生活吧。職場生活中留給我的是什麼？以後要填滿的是什麼？我希望這段期間不論是三個月還是六個月，都能成為A與自己面對面的時間。對於一直以來以忙碌和疲憊為由疏忽了面對自己，現在該想想要如何面對？

如何面對離職後的時間？
首先，先照顧好身體和心靈。晚上睡個好覺，白天多動一動，去喜歡的地方走走。好好睡一覺之後在陽光照耀下睜開眼睛，不過比起只待在家裡，到外面活動可能會產生更多想法，因為釋放自己的身體，疲憊的心也會慢慢恢復。精神健康專業醫生兼《現在照顧好身體》（暫譯）的作者文耀漢表示，因為心在身體裡，所以若想照顧好心，首先要照顧好身體。

第二，重溫過去。辭職後或許有點茫然，我希望A經歷的那段混亂其實是尋找新道路的開始。為了向前看，我們必須向後看，以前在公司時都忙著處理交辦的工作，所以沒有時間回頭看。回顧一下過去讓你感覺很熱血的工作經歷吧，應該做了很多專案，比起結果，更希望你能回顧一下在過程中讓你享受的部分。如果找出喜歡的原因，就會有助於知道自己的優點和職業欲望是什麼。一邊回想一邊在筆記本上寫下想法，這樣你會更清楚檢視自己（如果不知道該寫什麼，就請使用這本書第一部中的各種工具。6E履歷表、未來履歷、屬於我的十大事件、我人生的歷史等等）。制定一人公司企劃書也不錯，不是要你做生意，而是這個過程可以幫助思考自己的專業是什麼、有什麼優勢等，這對於選擇下一份工作也會有幫助。

第三，如果有一直想嘗試卻沒能做的事情，沒有比現在更好的時機了。你可以進行創作，學樂器、寫文章、畫畫，從這些活動中也能幫助了解自己。和A聊天的過程中，我回想很久以前我辭職後做了什麼，當時我前往加拿大哈利法克斯，參加了關於藏傳佛教和領導力的夏令營。早晚參禪，期間選上一些感興趣的課程，還經常去旅行、走很多路、好好休息，也思著著即將展開的事業。

變化（Change）與變換（Transition）是不一樣的。提交辭呈是外在情況的變化，若想實現心理內在的轉變，就要花時間觀察自己，區分應該拋棄的和應該挽回的。我真心希望A在十年後回顧這一切時，能開朗的說：「當時辭職雖然很不安，但是我找到真正想做的事」，在從變化到變換的過程中，能夠感受到屬於自己的快樂。
 


 

《離職說明書》書摘（圖／采實文化提供）

★書摘圖、文經采實文化授權，摘自《離職說明書：擺脫萬年社畜心態，培養「專業工作者」的十項核心力，隨時離職都不怕！》

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